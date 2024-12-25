Новый год и Рождество — это, как правило, время для отдыха и веселья, но некоторым людям предпраздничная суета приносят стресс. По данным Американской психологической ассоциации, 41% взрослых американцев жалуются на увеличение стрессовых факторов в декабре. Эксперт по счастью Джессика Вайс дала 3 совета, как справиться с напряжением в предновогодний период.

Вайс провела более десяти лет, выступая с докладами и проводя семинары о том, как быть счастливым на работе. Вот ее советы о том, как улучшить настроение в этом сезоне.

Поддерживать социальные связи

По словам Вайс, самое главное средство борьбы со стрессом — это поддержание социальных связей. Он советует иметь несколько «микромоментов» связи. Это могут быть встречи с семьей и друзьями. При этом они не должны быть слишком длинными — достаточно и 10 минут личной встречи.

Вайс советует иметь хотя бы два таких контакта. «Даже краткие моменты позитивного взаимодействия повысят уровень счастья и снизят уровень стресса», — утверждает она.

Соблюдать распорядок дня

«Какие бы сезонные мероприятия ни приносил праздничный сезон, соблюдайте свой обычный распорядок дня», — заявляет Вайс.

Она отмечает, что особенно важно продолжать делать то, что помогает человеку расслабиться, будь то получасовое чтение, гимнастика или горячая ванна. Привычные ритуалы помогут чувствовать себя гораздо лучше, даже когда вокруг много стрессовых поводов.

Говорить «нет», когда это необходимо

В это время года очень легко перегрузить свой график, поэтому не обязательно принимать каждое приглашение, отмечает Вайс. Она советует сказать «нет» всему, что истощает человека.

«Будут определенные вещи, которые нужно ставить в приоритет. Например, семейные встречи, — говорит она. — Несущественные вещи — это те, от которых можно отказаться».

Если человек понимает, что серьезных последствий не будет, это его шанс сказать «нет» и выиграть время для себя. В конечном итоге «иногда меньше празднования означает больше радости».

Ранее россияне рассказали, как справляются с предновогодней суетой. Специалисты «Работа.ру» и «СБЕР ЕАПТЕКА» выяснили, что главным источником стресса перед праздником являются финансовые вопросы.