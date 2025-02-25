Дети, которые хорошо общаются, эффективно справляются с эмоциями и строят здоровые отношения, не просто обладают природными навыками социального взаимодействия. Они научились этим навыкам у своих родителей или доверенных взрослых. Так считает Келси Мора, сертифицированный специалист по жизни детей, которая работала с тысячами детей и семей, часто помогая преодолевать им сложные моменты.

Навыки общения, такие как эмпатия, установление границ и разрешение конфликтов, имеют решающее значение во время самых сложных жизненных испытаний, отмечает эксперт. Они также формируют то, как дети справляются со стрессом, дружбой и семейной динамикой. Мора назвала шесть вещей, которые родители, воспитывающие детей с развитыми коммуникативными навыками, делают регулярно:

1. Ведут честные, соответствующие уровню развития обсуждения

Вместо того чтобы защищать своих детей и избегать сложных тем, таких как болезнь, смерть или большие перемены в жизни, эти родители выстраивают доверительные отношения. Они подходят к сложным разговорам открыто, честно и с состраданием, а также используют простой, понятный язык и побуждают задавать вопросы, обучая детей тому, что обсуждать неудобные темы и искать поддержки — это нормально.

По словам эксперта, родители, создающие дома обстановку, в которой дети чувствуют себя в безопасности, выражая свои мысли и эмоции, воспитывают детей, которым легче общаться и отстаивать свои интересы.

2. Помогают своим детям называть и переживать сильные эмоции

Такие родители спокойно называют и демонстрируют свои эмоции в присутствии детей. Когда их дети чувствуют себя расстроенными, грустными или подавленными, они не игнорируют эти эмоции и не говорят что-то вроде: «Не плачь», «Это не имеет большого значения» или «С тобой все в порядке». Вместо этого они подтверждают опыт своего ребенка:

«Плакать — это нормально. Я здесь с тобой»;

«Я вижу, ты расстроен»;

«Твои чувства имеют смысл».

Мара заявляет, что это учит детей тому, что все чувства нормальны, а также помогает им изучать и практиковать стратегии совладания с эмоциями и чувствовать себя в безопасности, выражая себя.

3. Способствуют развитию эмпатии и понимания перспективы

Когда возникают конфликты или проблемы, эти родители не заставляют быстро извиняться. Вместо этого они побуждают своих детей учитывать чувства другого человека, задавая такие вопросы:

«Как ты думаешь, что чувствует твой друг по поводу того, что только что произошло?»;

«С твоим братом сейчас все в порядке?»;

«Как ты думаешь, что помогло бы им почувствовать себя лучше?».

Это помогает детям развивать навыки принятия решений, дает им лучшее понимание того, что находится под их контролем, и показывает им, как их действия и внешние факторы влияют на других, отмечает эксперт. В конечном итоге это делает их извинения более осмысленными, а отношения — более крепкими.

4. Поощряют решение проблем и установление границ

Вместо того, чтобы немедленно вмешаться, разрешать конфликты или облегчать дискомфорт, эти родители дают своим детям возможность самим решать проблемы. Вместо того, чтобы диктовать решения, они спрашивают:

«Как вы думаете, что мы могли бы попробовать сделать, чтобы улучшить ситуацию?»;

«Хотите получить какие-нибудь идеи или сначала хотите что-то попробовать?».

По словам Мары, эти они помогают своим детям осознать, когда им нужно установить границы обучая их четко и уважительно обозначать пределы дозволенного:

«Мне это не нравится. Пожалуйста, прекрати»;

«Мне сейчас нужно немного пространства»;

«Меня это не устраивает».

Эксперт утверждает, что объединяя решение проблем с установлением границ, родители помогают своим детям развить уверенность в себе и справляться с социальными проблемами. Они также понимают, что не каждая ситуация имеет четкое решение или быстрое исправление и в такие моменты они сосредотачиваются на предоставлении поддержки.

5. Готовят детей к тому, чего следует ожидать

Вместо того чтобы подталкивать своих детей к новым взаимодействиям и надеяться, что они сами во всем разберутся, такие родители настраивают детей на успех, готовя их заранее и предоставляя им возможности для практики. Они помогают своим детям чувствовать себя увереннее :

Говоря о том, чего ожидать перед новым событием, например, медицинской процедурой или празднованием дня рождения: «Мы идем к врачу на осмотр. Они оценят, как вы растете, послушают ваше сердце и легкие, а также осмотрят ваши уши, нос и рот».

Мара также отмечает, что необходимо обучать детей тому, как устанавливать границы в социальных ситуациях: «Если кто-то заставляет вас делать что-то, что кажется небезопасным или недобрым, что вы можете сказать?».

6. Используют игру для обучения социальным и эмоциональным навыкам

Игра — это не просто развлечение, утверждает эксперт. По ее словам, родители, которых она видела, воспитывают социально и эмоционально развитых детей, не боятся быть глупыми, но они также понимают, что игра — это естественный для ребенка способ обработки эмоций, преодоления трудностей и построения отношений. Она советует:

Вовлекать детей в игру, чтобы помочь им справиться со сложными ситуациями или чувствами: «Ух ты! Давайте выплеснем эти безумные чувства безопасным способом. Можешь ли ты притвориться медведем или представить, что задуваешь свечи на праздничном торте!?»

Отдавать приоритет неструктурированному игровому времени, чтобы дети чувствовали связь и развивали свое собственное творчество, сотрудничество и уверенность: «Сейчас я полностью сосредоточен на тебе. Во что бы ты хотел поиграть? Я хочу, чтобы ты руководил игрой».

Использовать игровые моменты, чтобы подготовиться к новому опыту и научить ребенка границам, эмпатии и общению: «Тедди нужно осмотреть! Можешь поиграть с ним в доктора?»

Придавая большое значение игре, по словам Мары, родители устанавливают связь и доверие, одновременно помогая своим детям развивать социальные и эмоциональные навыки, которые имеют решающее значение для их роста и развития и будут служить им всю жизнь.

Думая об успешных детях, многие представляют себе отличников, их спортивные трофеи и письма о зачислении в колледж. После многих лет изучения более 200 взаимоотношений родителей и детей Рим Рауда, тренер по воспитанию детей и мать, поделилась девятью вещами, которые делают родители успешных детей.