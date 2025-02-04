Думая об успешных детях, многие представляют себе отличников, их спортивные трофеи и письма о зачислении в колледж. После многих лет изучения более 200 взаимоотношений родителей и детей Рим Рауда, тренер по воспитанию детей и мать, поделилась с CNBC девятью вещами, которые делают родители успешных детей.

Рауда пришла к выводу, что настоящий успех в большей степени заключается в воспитании уверенных в себе детей, эмоционально защищенных и глубоко связанных с собой и окружающим миром. По ее словам, родители, которые действительно это понимали, порой использовали нетрадиционные стратегии, ставя любопытство, любовь к учебе и эмоциональный интеллект выше общественных ожиданий.

Вот девять вещей, которые делают родители успешных детей:

1. Работают над собой.

Вместо того чтобы сильно беспокоиться о том, как их дети реагируют на сложные ситуации, эти родители поняли, что их поведение повлияет на уровень устойчивости их ребенка. Они моделировали умственную и эмоциональную силу, осознавая, как они справляются со стрессом в присутствии своих детей.

2. Воздерживаются от того, чтобы всегда говорить «хорошая работа!».

Вместо этого они поощряли размышления словами: «Ты должен собой гордиться» или «Ты очень много работал над этим — каково это?» По словам Рауды, несмотря на благие намерения, фраза «хорошая работа» может создать зависимость от внешнего одобрения. Эти родители сосредоточились на развитии внутренней мотивации, помогая своему ребенку гордиться собственными достижениями.

3. Сосредотачиваются на своих отношениях с ребенком.

Благодаря качественному времени, активному слушанию и обмену опытом они дали своим детям почувствовать себя ценными, в безопасности и понятыми. Это также способствовало развитию у ребенка уверенности в том, что он может рисковать и преуспевать.

4. Не наказывают детей.

Такие родители избегали наказания, зная, что оно создает обиду и разобщение, а не навыки. Вместо этого они позволяли естественным последствиям преподавать уроки. Например, если ребенок забывал сделать домашнее задание, ему приходилось объяснять это учителю, — это был шанс научиться ответственности и решению проблем. Такой подход развивал ответственность и устойчивость.

5. Не поощряют академические достижения.

Вместо того чтобы предлагать награды за хорошие оценки, они сосредоточились на развитии любви к учебе. Независимо от того, преуспел ли их ребенок или нет, они сохраняли фокус на росте и ясно давали понять, что оценки не определяют его ценность.

6. Ценят вопросы больше, чем ответы.

Они поощряли своих детей спрашивать «почему» и «как», а не просто принимать «правильный» ответ. Это поощряло любопытство и давало их ребенку уверенность, чтобы бросить вызов статус-кво, — ключевые черты будущих лидеров.

7. Позволяют детям учить родителей.

Будь то решение математической задачи или объяснение любимой игры, эти моменты давали детям чувство собственной значимости. Отступая назад и позволяя ребенку взять на себя инициативу, эти родители проявляли уважение к способностям своего ребенка и воспитывали его самооценку.

8. Делают чтение ежедневной привычкой.

Чтение не было обязанностью — оно было вплетено в повседневную жизнь. Будь то иллюстрированные книги перед сном или романы в скучные дни, чтение стало естественной и приятной частью их мира, способствуя развитию креативности и любви к обучению на всю жизнь.

9. Учат детей принимать свои эмоции.

Родители относились к эмоциям как к ценности, а не к тому, что нужно исправлять или избегать. Например, когда их ребенок расстраивался после проигрыша в игре, они могли сказать: «Я понимаю, как много это для тебя значит. Трудно терять то, что тебе дорого». Эта помогало их ребенку справиться с эмоциями и развить устойчивость.

Каждый родитель хотел бы воспитать успешного ребенка. Многие из них часто хвалят детей и ошибочно полагают, что это может стать ключом к успеху. Но детский психолог Бекки Кеннеди утверждает, что похвала должна укреплять уверенность ребенка в себе и в то же время снижать его зависимость от внешних оценок. В этом контексте совсем не эффективна популярная фраза «хорошая работа». Эксперт объяснила, как хвалить детей, чтобы они выросли самодостаточными и успешными.