Платформа для работы с внештатными исполнителями «Консоль.Про» рассказала Inc. о результатах опроса, в котором приняли участие 1218 российских предпринимателей малого и среднего бизнеса. Выяснилось, что в связи с растущими расходами на рекламу более половины из них увеличили или планируют увеличить стоимость своих товаров и услуг.

Основные причины поднятия цен — необходимость в диверсификации и потребность в увеличении прибыли. Так ответили по 53% опрошенных. При этом 67% респондентов убеждены, что в ближайшем будущем рекламный бюджет вырастет на 10-20%. Еще 15% считают, что рост составит 20-30%.

В эффективности рекламы уверены 56% предпринимателей, тогда как 44% не считают ее важным инструментом привлечения клиентов. 40% участников опроса отметили, что ежемесячно тратят на рекламу более 50 тыс. руб., 15% выделяют до 10 тыс. руб., а 26% – от 20 до 40 тыс. руб.

Рост доходов к концу 2024 года ожидает лишь половина российских предпринимателей (53%). 43% из них прогнозируют небольшой рост, а каждый десятый опасается, что он будет значительным.

При этом каждый пятый (20%) участник опроса считает, что доходы снизятся. 15% предполагают небольшой спад, а 6% — серьезный. Еще 12% участников опроса уверены, что этот показатель останется на прежнем уровне.

По мнению 75% респондентов, стоимость рекламы выросла, а 67% уверены, что эта тенденция сохранится. 62% российских предпринимателей уже подняли (26%) или планируют (36%) повысить цены на свои товары или услуги.

Чуть более трети (38%) респондентов сообщили, что не собираются пересматривать ценовую политику, а четверть (25%) опрошенных не считают рекламу дорогой.

Интересно, что самым эффективным инструментом (28%) респонденты назвали сарафанное радио. На втором месте оказался таргетинг (20%). Топ-3 замыкает реклама в социальных сетях (17%). Наименее эффективной предприниматели считают продвижение с помощью блогеров (38%).

Ранее стало известно, что объем российского рынка рекламы на сайтах маркетплейсов в 2023 году достиг 163,5 млрд руб., увеличившись более чем втрое. При этом количество внешних рекламодателей, не продающих товары в онлайн-магазине, увеличилось в 1,8 раза по сравнению с прошлым годом, а их рекламные бюджеты выросли более чем вдвое.