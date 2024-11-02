Исследование, в котором приняли участие 2,2 тыс. жителей городов-миллионников России, проводилось в сентябре 2024 года методом онлайн-анкетирования. Его организовали специалисты группы «Ренессанс страхование» совместно с исследовательским центром «Зарплата.ру», о чем они сообщили редакции Inc. Росстат тем временем отчитался о росте реальных доходов граждан.

По результатам опроса, большинство россиян недовольны своей зарплатой и считают ее низкой — так ответили 63% респондентов. Только 11% оказались абсолютно довольными условиями труда и не имеют никаких жалоб.

Исследователи выяснили, что 70% опрошенных оценивают условия труда как приемлемые, а 19% назвают их невыносимыми. Выбором профессии остались довольны больше половины респондентов (58%). 23% сказали, что очень любят свою профессию, и 35% отметили, что, скорее, любят свою специальность.

Россияне также рассказали, что их чаще всего беспокоит на работе. Каждого третьего (33%) раздражают бессмысленные поручения руководства, а 31% устали от чрезмерной нагрузки. 24% недовольны отсутствием карьерных перспектив, 26% — отсутствием зарплатных. Каждый пятый (20%) хотел бы работать удаленно, а каждый шестой (16%) недоволен уровнем компетентности коллег.

Одновременно с этим Росстат отчитался о росте реальных доходов граждан. Из отчета следует, что за год прирост составил свыше 9%. Относительно предыдущего квартала есть некоторое замедление. Экономист Наталья Зубаревич отметила, что доходы многих групп населения если и растут, то медленнее, чем инфляция, при этом в официальную статистику они часто не попадают.

В отчете сказано, что большую часть доходов граждане получают за счет труда, при этом меньше чем в половине случаев это заработная плата. Вторую по объему часть доходов россиян — около 18% — обеспечивают социальные выплаты.

Далее, по данным Росстата, идут доходы от собственности и предпринимательства: на каждую из этих категорий приходится менее 8%. Косвенно это свидетельствует, что секторы экономики вне госзаказа не поспевают за гонкой зарплат, комментирует профессор Финансового университета Александр Сафонов:

Как посчитали в агентстве Pro-Vision Communications, россиян чаще всего возмущает уровень зарплат высокопоставленных чиновников и топ-менеджеров корпораций. На их долю приходятся 60% негативных ремарок в соцсетях, заключили авторы исследования, проанализировав более 100 тыс. комментариев. Доходы таксистов и курьеров раздражали граждан в 10–15% случаев.

Ранее сообщалось, что во втором квартале 2024 года доля российских семей, которым хватает денег на удовлетворение всех потребностей, достигла исторического максимума, по данным Росстата. Рост реальных располагаемых доходов россиян во втором квартале составил 9,6% в годовом выражении против 6,4% в первом.