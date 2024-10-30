Во втором квартале 2024 года доля российских семей, которым хватает денег на удовлетворение всех потребностей, достигла исторического максимума, сообщают «РИА Новости», ссылаясь на данные Росстата. Рост реальных располагаемых доходов россиян во втором квартале составил 9,6% в годовом выражении против 6,4% в первом.

Сообщается, что в апреле — июне доля семей, которым на все хватает денег, составила 4,9% против 3,9% кварталом ранее и 3,4% во II квартале 2023 года. Показатель II квартала 2024 года стал максимальным начиная с I квартала 2016 года (более ранних квартальных данных в открытом доступе нет).

Отмечается, что значений, близких к 4,9%, не было и в целом за год, и как минимум последние два десятилетия. До этого самая высокая доля таких домохозяйств наблюдалась в 2019 году (3,5%) и 2023 году (3,4%).

Также за указанный период выросла и доля семей, которым денег хватает на все, кроме покупки автомобиля, квартиры или дачи, — на 0,3% за год, до 37,4%. Помимо этого, не было семей, которым бы не хватало денег на еду.

При этом семей, испытывающих сложности с приобретением товаров длительного пользования, стало меньше на 1% — 47,6%. Число тех, кому денег хватает на еду, но сложно оплачивать ЖКХ и покупать одежду, тоже уменьшилось — 10% против 10,8% за аналогичный период прошлого года.

Ранее сообщалось, что у семей, владеющих однокомнатными квартирами в разных городах-миллионниках, есть возможность переезда в частный дом после рождения первого ребенка. Покидать пределы мегаполиса для этого не требуется — частное жилье имеется во всех крупнейших городах России. Для этого достаточно будет добавить средства маткапитала.