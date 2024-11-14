Российский бизнес все чаще сталкивается с проблемой нехватки кадров. По статистике hh.ru, с начала 2024 года было открыто на 25% больше вакансий, чем годом ранее. Стремясь быстро и эффективно закрывать позиции в этих условиях, 67% российских работодателей прибегают к прямому хантингу кандидатов, выяснили эксперты облачной CRM-системы для рекрутинга Talantix. Подробности — в распоряжении редакции Inc.

Исследования показали, что 74% работодателей, которые переманивают людей из других компаний, делают это, потому что им нужен специалист определенной квалификации или с конкретным опытом. Чаще всего этот подход применяется при поиске рабочего персонала (73%), менеджеров по продажам (81%) и производственных специалистов (84%).

Марина Хадина, директор по развитию CRM для рекрутинга Talantix, объясняет это тем, что на одну вакансию рабочего приходится не более трех активных резюме. Для привлечения персонала работодатели прибегают не только к увеличению зарплаты, но и к хантингу сотрудников конкурентов.

По мнению Хадиной, это говорит о том, что большинство компаний не готовы обучать кандидатов-новичков, а рассчитывают найти опытных специалистов. Работодатели не намерены снижать планку требований к соискателям и инвестировать в программы развития внутри компании.

Эксперты выяснили, что чаще к хантингу прибегают рекрутеры крупных компаний со штатом более тысячи человек. Исследования показали, что 16% из них делают это регулярно, еще 65% — периодически. Так крупный бизнес старается привлечь действующих сотрудников других компаний на вакансии рабочего персонала (32%), а также специалистов в производственной области и сервисном обслуживании (24%).

61% компаний малого бизнеса также иногда или часто переманивают сотрудников у конкурентов. Чаще всего они используют хантинг для привлечения менеджеров по продажам (34%), рабочего персонала (22%), сотрудников торговли (19%) и производства (16%).

Каждый десятый рекрутер (11%) сообщил, что прямой хантинг — это пожелание CEO компании или непосредственного заказчика подбора. Задачу переманить топовых сотрудников конкурента чаще ставят собственники малого (13%) и среднего (15%) бизнеса, в то время как крупные работодатели прибегают к этому крайне редко.

Исследование показало, что в 6% случаев это связано с отсутствием ресурсов для обучения кандидатов без опыта. Крупный бизнес чаще других использует прямой хантинг, ссылаясь на то, что в компании нет возможности и ресурсов обучать и адаптировать нового сотрудника (12%), а малый и средний бизнес указывали эту причину в 2-3 раза реже.

Кроме того, 3% работодателей признались, что у них просто так принято и еще 3% таким способом пытаются ослабить позиции конкурента на рынке.

За последние два года численность рабочей силы в России снизилась примерно на 1 млн и сейчас составляет 76,3 млн человек. На сегодняшний день в стране не хватает около 2 млн специалистов, а к 2030 году эта цифра как минимум удвоится.

Особенно быстро сокращается количество работников в возрасте от 19 до 40 лет, которые максимально востребованы у работодателей. «В таких условиях следует избавляться от предрассудков и смело нанимать кандидатов с недостаточными навыками, но с очевидной мотивацией и перспективой роста, особенно если речь идет про рабочий персонал», — считает Хадина.

Ранее сообщалось, что каждый пятый россиянин меняет работу раз в два-три года ради повышения зарплаты. Недавно проведенное исследование показало, что 74% россиян меняют место работы раз в 5–10 лет. 21% опрошенных рассказали, что делают это не чаще чем раз в два-три года, 5% — раз в год.