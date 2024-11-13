Каждый пятый россиянин меняет работу раз в два-три года ради повышения зарплаты, выяснилось в ходе опроса исследовательского центра «Зарплаты.ру», который проводился среди 2,25 тыс. сотрудников в возрасте от 25 до 55 лет во всех федеральных округах РФ. Подробности — в распоряжении редакции Inc.

Исследование показало, что 74% россиян меняют место работы раз в 5–10 лет. 21% опрошенных рассказали, что делают это не чаще чем раз в два-три года, 5% — раз в год.

Сменить работодателя сотрудников чаще всего мотивирует повышение заработной платы (91%), сокращение расстояния от работы до дома (54%), повышение в должности (46%) и репутация и стабильность новой компании (43%).

Также причинами для смены работы стали возможность больше времени уделять семье и хобби (37%), получение полной или частичной удаленки (33%), нетоксичный коллектив (32%), наличие бонусов и ДМС (29%), давняя мечта работать в определенной компании (24%) и возможность совмещать работу с учебой (5%).

Главным поводом для обновления резюме, по мнению 71% опрошенных, является активный поиск работы. Также возможными причинами сотрудники назвали изучение спроса на рынке труда по своей специальности и квалификации (24%) и отказ руководства в повышении заработной платы (13%).

13% респондентов ежегодно актуализируют свои данные в резюме. Поводом обновить информацию для 12% становится агрессия со стороны начальника или коллег, для 8% — несправедливое продвижение по службе других сотрудников. Для повышения самооценки внесут изменения в резюме 7% опрошенных, от скуки на работе — 5%, из-за незаслуженной критики — 4% работников.

По данным исследования, при выборе работодателя россияне чаще всего ориентируются на собственный опыт и ощущения (68%), прислушиваются к мнению родных (24%), опираются на мнение бывших коллег (23%).

Также выяснилось, что для 18% важны статьи в СМИ и посты в Telegram-каналах о будущем работодателе. 3% ценят мнение людей из профильных сообществ в соцсетях. Точка зрения друзей и знакомых играет решающую роль еще для 13% респондентов.

Ранее сообщалось, что большинство россиян недовольны своей зарплатой и считают ее низкой — так ответили 63% респондентов. Только 11% абсолютно довольны условиями труда и не имеют никаких жалоб.