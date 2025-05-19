Согласно исследованию сервиса бронирования отелей «Отелло» (разработка 2ГИС), подавляющее большинство россиян (85%) планируют провести летний отпуск в путешествиях. Аналитики опросили 1,6 тыс. россиян и выяснили, что 69% выбирают российские направления, тогда как 16% собираются за границу. Подробности — в распоряжении редакции «Инк.».

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Современные туристы предпочитают комбинировать различные виды отдыха. Каждый третий россиянин (34%) планирует совмещать пляжный отдых с экскурсиями и прогулками по городу. Классический пляжный отдых остается популярным у 23% респондентов.

Примерно равный интерес вызывают культурно-познавательный туризм (посещение музеев и достопримечательностей) и экотуризм (походы в горы, отдых в удаленных природных зонах) — по 21% каждый. Наименьшей популярностью пользуется активный спортивный отдых — его выбрали всего 1% участников опроса.

Санкт-Петербург лидирует по количеству бронирований на лето 2025 года — на северную столицу приходится 18% всех заказов. Краснодарский край (включая Сочи, Адлер, Эстосадок и Сириус) занимает второе место с 16% бронирований. Москва завершает тройку лидеров с 10%.

Среди других востребованных направлений выделяются Калининградская область (особенно Калининград и Зеленоградск), Татарстан с его столицей Казанью, Приморский край (Владивосток), Нижегородская область (Нижний Новгород), Республика Алтай, Ставропольский край (Кисловодск) и Дагестан (Махачкала).

Аналитики выделили несколько направлений с наиболее доступными ценами на проживание. В Иркутске, Махачкале и Новосибирске средняя стоимость номера не превышает 5 тыс. руб. за ночь. Немного дороже обойдется отдых в Краснодаре, Волгограде и Екатеринбурге — здесь цены держатся в пределах 6 тыс. руб.

Самым дорогим направлением из популярных оказалась Калининградская область, где средний чек за ночь в отеле достигает 9,147 тыс. руб.