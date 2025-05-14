Согласно данным Пограничной службы ФСБ РФ, в январе — марте 2025 года Россию посетил 228 851 иностранный турист, что на 4,62% больше, чем за аналогичный период 2024 года, когда их количество составило 218 750 человек. Однако этот показатель почти в два раза ниже допандемийного уровня — в первом квартале 2019 года Россию посетили около 470 тыс. туристов.

Китай сохраняет позицию основного поставщика туристов с показателем 106782 человека, что на 8% больше, чем в первом квартале 2024 года. Тем не менее, до пандемии поток из Китая был значительно выше — 163,4 тыс. туристов за аналогичный период 2019 года.

Турция занимает второе место с 13129 туристами, что на 5,19% больше, чем годом ранее. Однако значительная часть этих поездок носит деловой или частный характер, несмотря на заявленные туристические цели.

Саудовская Аравия впервые вошла в тройку лидеров с 9,9 тыс. туристов. По сравнению с первым кварталом 2024 года поток вырос на 65,24%, а относительно 2019 года — в 47 раз. Туристы из Саудовской Аравии предпочитают свободный отдых с минимальным количеством экскурсий, часто посещая рестораны Москвы, Санкт-Петербурга и горные курорты Сочи. Дальнейшему росту может способствовать запуск прямых рейсов авиакомпанией Saudia Airlines, запланированный на осень 2025 года.

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Туркменистан занял четвертое место с 9293 туристами, однако реальных туристических поездок среди них практически нет — большинство носит деловой характер. При этом поток сократился на 41,38% из-за временного прекращения авиасообщения в конце 2024 года.

Германия замыкает пятерку лидеров с 7313 туристами, что на 12,93% меньше, чем в 2024 году. Большинство этих поездок представляют собой частные визиты к родственникам, несмотря на заявленные туристические цели.

Среди новых тенденций стоит отметить появление ОАЭ в десятке лидеров с 6785 туристами, хотя в 2019 году их было всего 600. Иран показал рост на 6% (4824 туриста), а Индия — на 30,44% (4457 туристов). Особенно заметными стали показатели Индонезии (+166,18%) и Омана (+152,74%), несмотря на несезонный период.

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Деловая активность иностранных гостей сократилась на 12,3% — с 135084 визитов в первом квартале 2024 года до 118507 в 2025 году. Китай, несмотря на снижение на 16,5%, остается лидером с 62194 деловыми поездками. Рост деловой активности отмечен у Казахстана (+23,9%), Польши (+35,8%), Киргизии (+12,8%) и Вьетнама (+21,3%), тогда как Германия (-32,3%), Таджикистан (-28,3%) и Турция (-6,5%) показали снижение.

Общее количество въездов в Россию по всем целям сократилось на 5,89% — с 3,8 млн в первом квартале 2024 года до 3,6 млн в 2025 году. В десятку лидеров по общему количеству въездов вошли Узбекистан (874941, -4,4%), Казахстан (686722, +1,86%), Таджикистан (385029, -29,4%), Китай (322548, +12,71%) и Киргизия (232464, -13,78%). Поток из этих стран, за исключением Китая, преимущественно носит нетуристический характер.