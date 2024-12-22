Устойчивость — это не просто умение восстанавливаться после неудач или приспосабливаться к изменениям. По словам доктора философии и профессора психологии в Барнард-колледже, на основе опыта работы с детьми и их родителями, стало ясно, что устойчивость представляет собой более сложное понятие. Это совокупность качеств, которые родители могут прививать своим детям и развивать в ходе повседневных взаимодействий.

Часто люди предполагают, что устойчивость формируется в результате столкновения с трудностями. Безусловно, преодоление трудностей может укрепить человека, но для формирования стойкости не обязательно сталкиваться со сложными обстоятельствами. Существуют и другие методы, которые помогут детям стать независимыми, находчивыми и заботливыми людьми, способными справляться с жизненными взлетами, падениями и успешно развиваться.

Вот семь шагов, которые можно регулярно применять для воспитания стойких детей:

Держать себя в руках, чтобы помочь ребенку успокоиться

Иногда можно оказаться втянутым в эмоциональную воронку ребенка или подростка. Это не лучшее состояние. Стоит обратить внимание на происходящее и найти свое равновесие, что поможет ребенку вернуться к спокойствию.

Вот мысли, которые стоит проговаривать про себя:

«Здесь я взрослый, и это мой опыт»

«Он не против меня, это просто момент времени»

«Это не навсегда; он всего лишь ребенок»

«Мне нужно сосредоточиться; мой ребенок во мне нуждается»

Напоминая себе, что все в порядке, поможет успокоиться и ребенку.

Создание распорядка дня

Каждый день наполнен множеством ситуаций, которые могут дестабилизировать и вызывать стресс. Установленный распорядок делает день более предсказуемым, дает ощущение контроля и подталкивает ребенка к большей независимости. Ребенок начинает думать: «Я знаю, что будет дальше. Я знаю, чего от меня ждут. Я смогу справиться с этим». Чем больше в жизни людей упорядоченности и предсказуемости, тем более стабильными они себя ощущают.

Если ребенок пытается повесить куртку на один и тот же крючок каждый день, в конце концов, он научится делать это самостоятельно. Также это относится к выполнению домашних заданий после занятий или подготовке одежды с вечера, чтобы облегчить утренние сборы. Эти повседневные ритуалы обеспечивают стабильность. Они также являются практикой для более крупных изменений, будь то запланированные (например, переезд в новый дом, новая школа, первая работа после учебы) или неожиданные (например, вынужденный переселение из-за наводнения или пожара, утрата близкого человека).

Дать понять ребенку, что в него верят

Когда демонстрируется доверие к тому, что ребенок может справиться с чем-то сам, он начинает верить в себя даже в сложных ситуациях.

Можно задать себе вопросы:

«Может ли ребенок справиться с этой задачей?»

«Нормально ли, что он испытывает разочарование?»

«Доверяю ли я ему в этом деле?»

Предоставление возможности самостоятельно решить проблему с использованием собственных идей и ресурсов позволяет детям испытать себя и получить уверенность, чтобы попробовать еще раз. Это полезно в любой ситуации — будь то застегивание рубашки или выполнение задания по химии. Осознание того, что взрослый находится рядом и готов помочь по просьбе, дает необходимую решительность для новых попыток.

Отрицательные эмоции тоже важны

Управление эмоциями — это ключ к повышению жизнестойкости. Чтобы научить детей этому навыку, необходимо помогать им преодолевать трудности. Когда ребенок испытывает негативные эмоции, не сталкиваясь при этом с наказанием, он учится чувствовать, принимать и преодолевать их. Если воспринимать свою роль как обязанность делать ребенка счастливым, то справляться с его негативными эмоциями станет гораздо труднее. Вместо этого важно помочь ребенку принять свои эмоции, подчеркивая, что все чувства нормальны и что его любят независимо от того, что он ощущает. Таким образом, он будет учиться двигаться вперед, развивая эмоциональную устойчивость.

Быть разумным и добрым, насколько это возможно

Дети видят, чувствуют и воспринимают действия взрослых. Если демонстрировать разумность, доброту и сострадание, дети научатся относиться к другим так же. Важно разговаривать с детьми, устанавливать границы и давать возможность задавать вопросы или выражать недовольство в разумных пределах. Это научит их уважать других. Если быть суровым в общении, дети начинают использовать такие же методы, чтобы получить желаемое.

Когда дети сталкиваются с трудностями, они могут кричать, топать ногами или проявлять грубость. В ответ на это могут быть наказаны, однако оставаться спокойным и добрым будет гораздо эффективнее. Такие слова как: «я всегда рядом, даже когда ты теряешь самообладание» напоминают о том, что забота и поддержка важны, и что детская эмоция не остается без внимания.

Извинения, восстановление и примирение

Отношения основываются на связи и доверии. Иногда сталкиваясь с непредсказуемыми обстоятельствами, можно потерять самообладание, что может напугать ребенка. Важно провести процесс восстановления, искренне извинившись и признав свою ошибку.

Здесь важна откровенность и прямолинейность:

«Мне жаль, что я накричал»

«Я прошу прощение, мне не следовало это делать»

«Извини, что не выслушал в нужный момент»

Принятие своей ответственности помогает ребенку почувствовать облегчение и служит примером того, как справляться с гневом и конфликтами в других отношениях, включая дружеские и романтические. Дети нуждаются в восстановлении и примирении, это помогает им понять, что в случившимся нет их вины. В противном случае вера в то, что это так, может перерасти в чувство стыда. Однако стоит быть готовым к тому, что ребенок не сразу примет извинения, важно оставаться терпеливым.

Защита ребенка от тревоги

В процессе формирования отношений с ребенком следует создать защиту, позволяющую справляться с неизбежными трудностями. Когда ребенок знает, что рядом есть спокойный и сосредоточенный взрослый, он не испытывает всей тяжести стрессовых или пугающих ситуаций в одиночку. В моменты трудных ситуаций способность контролировать собственные страхи позволяет оказывать поддержку и давать советы, что помогает ребенку научиться самостоятельно управлять своими эмоциями по мере взросления. Таким образом, обеспечивается защита от долгосрочных негативных последствий стресса, травм или жизненных трудностей, что содействует развитию устойчивости в будущем.

Родители часто задаются вопросом, правильно ли они поступают по отношению к своим детям. Эксперт по воспитанию детей Марго Мачол Бисноу опросила сотни молодых предпринимателей и их родителей, чтобы узнать, как их воспитывали. Она рассказала CNBC, что большинство родителей проделали огромную работу, при этом многие признались, что если бы можно было вернуться в прошлое, они бы поступали иначе.