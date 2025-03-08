Маркетплейс цветов и подарков Flowwow совместно с «Модульбанком» провели исследование, посвященное женскому предпринимательству. Эксперты проанализировали, как они ведут бизнес, и составили портрет успешного селлера. В выборку вошли только действующие и растущие бизнесы. Подробности — в распоряжении редакции «Инк.».

Наибольшая доля женщин, владеющих бизнесом, сосредоточена в столицах — 25% в Москве и 10% в Санкт-Петербурге. Среди регионов лидируют Московская, Новосибирская область, Краснодарский край и Свердловская область.

При этом на нишевых маркетплейсах, таких как Flowwow, лидерами после столиц стали Краснодар, Екатеринбург, Казань, Новосибирск и Самара.

Большинство (70,3%) женщин в России выбирают формат индивидуального предпринимательства. Доля обществ с ограниченной ответственностью составляет лишь 29,7%.

Лидирующей сферой для развития бизнеса является розничная торговля (26%), особенно в e-commerce. Второе место занимает строительство и связанные с ним работы (8,2%). На третьей позиции — сфера образования, включающая как детское, так и дополнительное профессиональное обучение (6,5%).

По словам члена правления «Модульбанка» Светланы Годлиной, женское предпринимательство в России демонстрирует впечатляющие результаты, особенно на маркетплейсах.

Она отмечает, что женщины не только активно осваивают цифровые платформы, но и показывают высокую эффективность, генерируя значительную долю доходов. Их успех — это яркий пример того, как гибкость, креативность и целеустремленность помогают добиваться выдающихся результатов в бизнесе.

Эксперты выяснили, что 27% предпринимательниц ведут свой бизнес на маркетплейсах. Большинство из них (68,6%) работают исключительно в онлайн-формате, а остальные совмещают продажи в интернете с офлайн-торговлей.

Операционный директор Flowwow Вера Моденова считает, что маркетплейсы привлекают предпринимательниц возможностью легкого старта для бизнеса. В случае с нишевыми маркетплейсами, селлеры, которые ранее имели только небольшую офлайн-точку, переходят в онлайн и увеличивают свой оборот в праздничные дни до десяти раз.

Наиболее востребованной категорией на универсальных маркетплейсах оказалась «одежда» (34%). Товары из категории «Красота и здоровье», включая косметику и уходовые средства, предпочитают 12%, а 9% занимаются продажей аксессуаров, обуви и бижутерии.

Эксперты также составили рейтинг регионов по доле доходов среди предпринимательниц:

Москва — 20,1%;

Московская область — 11,8%;

Санкт-Петербург — 4,9%;

республика Калмыкия — 4,8%;

республика Татарстан — 2,9%;

Краснодарский край — 2,7%;

Пермский край — 2,5%;

Новосибирская область — 2,4%;

Свердловская область — 2,3%;

Удмуртская республика — 2,2%;

Воронежская область — 2,1%;

республика Башкортостан — 1,9%;

Самарская область — 1,8%;

Нижегородская область — 1,7%;

Чеченская республика — 1,7%.

Ранее стало известно о том, что международная сеть киберспортивных клубов True Gamers запустит закрытое игровое пространство для женщин. Они объявили конкурс для предпринимательниц, победительница которого получит франшизу женского клуба в сфере киберспорта и цифровых технологий — eQueens Villa.