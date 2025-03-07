Международная сеть киберспортивных клубов True Gamers запускает закрытое игровое пространство для женщин. Они объявили конкурс для предпринимательниц, победительница которого получит франшизу женского клуба в сфере киберспорта и цифровых технологий — eQueens Villa. Подробности — в распоряжении редакции «Инк.».

True Gamers — это международная игровая и киберспортивная организация, которая занимается созданием инновационных впечатлений для геймеров по всему миру. Она была основана в 2019 году Антоном Василенко, Владиславом Беляниным и Владиславом Гуровым. В этом году True Gamers запускает закрытое игровое пространство для женщин.

В честь Международного женского дня в ближневосточном регионе стартовал конкурс для женщин-предпринимателей. Победительнице достанется франшиза первого в мире элитного женского клуба в сфере киберспорта и цифровых технологий — eQueens Villa. Основатели компании будут принимать личное участие в создании хаба, предоставляя подрядчиков, технологии и готовую бизнес-модель.

«Инициатива направлена на создание чего-то по-настоящему уникального в индустрии, поддержку женского предпринимательства и инноваций», — подчеркнул CEO и сооснователь True Gamers Антон Василенко.

Как анонсируют авторы идеи, безопасное игровое пространство станет полноценным сообществом для женщин в мире цифровых технологий и гейминга. Проект объединит также проекты в VR, NFT, и Web3. В пространстве разместятся не только игровые зоны, но и студии для контент-креаторов, коворкинг и кафе, геймерский бутик, велнес-зоны, а также будут проводиться мероприятия и мастер-классы.

Отмечается, что франшизу можно будет приобрести в любой стране. Компания начала со стран, входящих в Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива.

Саудовская Аравия, ОАЭ и Катар активно инвестируют в киберспорт и диджитал, стремясь сделать регион глобальным хабом этих индустрий. Здесь уже насчитывается более 65 млн геймеров, а правительства поддерживают цифровые инициативы.

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