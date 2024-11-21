NF Group проанализировал запросы на покупку зарубежной недвижимости в 2024 году. Лидером по спросу россиян на зарубежную недвижимость стали ОАЭ. В прошлом году Эмираты занимали второе место в этом рейтинге. Венгрия стала второй, при этом в 2023 году она не вошла в первую пятерку.

Зафиксирован заметный рост спроса на недвижимость во Франции. Эта страна заняла третью строчку рейтинга. Греция стала четвертой, а пятое место разделили сразу три страны — Испания, Индонезия и Таиланд.

В 2023 году пятерка стран-лидеров выглядела следующим образом: Турция, ОАЭ, Кипр, Греция и Индонезия.

«Если мы говорим про прошлый год, то Турция лидировала по всем сегментам недвижимости — все покупалось и продавалось. В этом году мы отмечаем приток капитала в ОАЭ и Ближний Восток в целом», — прокомментировала директор департамента зарубежной недвижимости NF Group Анна Ларина.

Популярность Венгрии, Франции и Испании выросла благодаря программам, которые позволяют легализоваться в стране. Греция усилила позиции на фоне увеличения порога входа для инвестиции по программе ВНЖ. «Те клиенты, которые хотели купить недвижимость в стране, но долго не решались, запрыгнули в последний вагон», — пояснила Ларина.

Эксперт отметила, что российские покупатели зарубежной недвижимости чаще рассматривают дружественные страны. «Россияне приобретают недвижимость сейчас там, где их ждут, или там, где есть возможность легализоваться, проживать или содержать недвижимость без каких-либо рисков», — пояснила она.

В департаменте NF Group сообщили также, что спрос на зарубежную недвижимость в этом году снизился относительно прошлого года почти по всем направлениям. При этом сделки стали занимать больше времени, а их стоимость — увеличилась.

Эксперты связывают это с тем, что часть покупателей рассматривают как альтернативу зарубежной недвижимости размещение средств на депозитах.

По данным NF Group, в 2024 году 71% российских покупателей приобретают недвижимость за рубежом с целью получить гражданство или ВНЖ. В 2023 году их было 72%. Еще 12% рассматривают такие сделки как инвестиционные (против 19% в 2023 году).

17% россиян покупают недвижимость для собственного проживания. В 2023 году таких было только 9%.

Напомним, что в октябре 2024 года россияне в 31-й раз подряд возглавили рейтинг иностранных покупателей жилья в Турции. За прошедший месяц они приобрели 373 жилых объекта недвижимости в этой стране, говорится в отчете Турецкого статистического института TurkStat.