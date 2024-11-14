В октябре 2024 года россияне в 31-й раз подряд возглавили рейтинг иностранных покупателей жилья в Турции. За прошедший месяц они приобрели 373 жилых объекта недвижимости в этой стране, говорится в отчете Турецкого статистического института TurkStat.

Граждане России приобрели в октябре 373 квартиры или дома в Турции, что на 27 больше, чем в сентябре этого года. Это самый высокий показатель среди всех иностранных покупателей. Россияне удерживают лидерство с апреля 2022 года.

Вторыми по количеству приобретенного жилья стали граждане Ирана. В октябре они приобрели в Турции 172 объекта жилой недвижимости. Украинцы купили 136 домов и занимают третье место в рейтинге. На четвертом месте немцы, ставшие владельцами еще 127 жилых объектов, а замыкают первую пятерку граждане Ирака (124 объектов).

Всего за месяц иностранцы приобрели в Турции 2122 объекта жилой недвижимости — квартир или домов. С прошлого года этот показатель снизился на 16,3%.

В октябре доля продаж иностранцам в общем объеме сделок с жильем в стране составила 1,3%. Наибольшее количество лотов было продано иностранцам в Анталье — 750. Второе место по продажам занял Стамбул (724 объекта), а замыкает первую тройку Мерсин (148).

Заметное снижение интереса к турецкой недвижимости со стороны иностранных покупателей эксперты рынка связывают с высокой инфляцией в стране, а также с повышением порога входа для получения ВНЖ с $70 тыс. до $200 тыс. и новыми правилами сдачи жилья в краткосрочную аренду.

Ранее сообщалось, что недавно был опубликован рейтинг лучших стран мира по качеству жизни. Чтобы составить данные о 89 стран, U.S. News and World Report, глобальная компания WPP, специализирующаяся на маркетинге и коммуникационных услугах, и Уортонская школа Пенсильванского университета опросили почти 17 тыс. человек по всему миру в период с 22 марта по 23 мая 2024 года.