IT-бренды OkoCRM, Unisender и «Телфин» выяснили какую роль играет WhatsApp в российском бизнесе. Для этого они опросили представителей 38 тыс. малых и средних предприятий. Выяснилось, что 9 из 10 компаний используют мессенджер в коммуникациях, в том числе для продаж. Поэтому, в случае его блокировки, многие могут потерять клиентов. Подробности исследования — в распоряжении редакции «Инк.».

Эксперты выяснили, что в случае блокировки WhatsApp в России пострадают почти 40% предпринимателей. Помимо этого, подобные ограничения негативно оценивают 72% представителей среднего и малого бизнеса.

Это обусловлено высокой популярностью мессенджера среди населения. Так, 54,4% опрошенных брендов общаются через WhatsApp более чем с половиной своих клиентов.

Выяснилось также, что предприниматели предпочитают живой диалог с клиентами. В WhatsApp почти половина из них (42,5%) используют личные сообщения. Каждый четвертый (23,3%) общается через звонки, а каждый восьмой (12,5%) ведет чат или сообщество. Пассивные коммуникации, такие как чат-боты или каталоги с товарами и услугами, используют лишь 16% компаний.

Больше всего WhatsApp используют ключевые отделы компаний, например, маркетинг, продажи и поддержка. 32,5% компаний консультируют клиентов и оказывает техподдержку в этом мессенджере, а 24,6% — оформляют через него продажи.

Еще 16,1% используют WhatsApp для выстраивания маркетинговых коммуникаций, а 13,1% — для сбора контактов.

Исследователи заявляют, что WhatsApp является одним из ключевых сервисов для коммуникации с клиентами в России. На это указывает то, что 72% компаний негативно оценивают потенциальное ограничение работы мессенджера. Нейтрально к этому относится пятая часть опрошенных и лишь 7,3% поддерживают блокировку.

Помимо этого, 39,4% респондентов уверены, что их дело пострадает от возможных ограничений. 25% беспокоятся о потере клиентов, 14,4% — об утрате главного канала коммуникации. 11,4% считают, что для их бизнеса ничего не изменится, а половина предпринимателей (49,3%) видят решение в переходе на другие каналы связи.

Для перенастройки процесса коммуникаций с аудиторией в случае проблем с WhatsApp, почти 75% компаний перейдут на другие каналы связи: 36,8% планируют переключиться на Telegram, 19,9% будут использовать телефонную связь, а 18,2% — электронную почту.

Несмотря на рост популярности VK, лишь 13,3% компаний рассматривают его как замену WhatsApp. SMS при этом готовы подключить лишь 5,7% респондентов.

Напомним, что в конце прошлого года заместитель председателя Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов назвал «высокой» вероятность блокировки мессенджера WhatsApp в России. 19 декабря Роскомнадзор внес мессенджер в реестр организаторов распространения информации.