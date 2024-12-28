Аналитики «Авито» выяснили, готовы ли россияне дарить себе и близким на праздники гаджеты и технику. Результатами исследования они поделились с редакцией «Инк.». Оказалось, что большинство не против таких подарков. При этом для многих важно уложится в 15 тыс. руб. Больше всего на такие подарки тратят молодые люди до 24 лет.

Выбирая для подарков гаджеты или бытовую технику, 37% россиян старается уложиться в 15 тыс. руб. 28% закладывают бюджет от 15 тыс. до 25 тыс. руб. Причем 19% опрошенных готовы потратить от 20 тыс. до 50 тыс. руб., а 16 % — более 50 тыс. руб.

Россияне в возрасте 18-24 лет в среднем покупают подарки на сумму порядка 39 тыс. руб. Меньше всего тратят респонденты старше 65 лет — около 20 тыс. руб.

Исследователи отмечают, что из брендов каждый второй россиянин (50%) предпочитает Samsung. А вот Apple выбирают всего 20% опрошенных.

При этом мужчины в числе любимых чаще отмечали бренды, специализирующиеся на гаджетах — Xiaomi (40%), Huawei (22%) и ASUS (21%). А женщины предпочитают производителей бытовой техники — Bosch (32%) и LG (31%). Также среди них популярны Polaris (18%), Redmond (16%) и Indesit (14%).

В целом технику в качестве подарка покупают большинство (72%) россиян. Обычно ее преподносят своей второй половине (48%), детям (46%) и родителям (43%). При этом каждый третий (37%) россиянин предпочитает дарить такие подарки себе.

47% опрошенных заказывают технику онлайн и столько же продолжают покупать ее в офлайн-магазинах. Причем чаще так желают женщины (53%).

Почти каждый второй россиянин (45%) хотел бы получить себе в подарок смартфон, а 28% мечтают о ноутбуке. Только 29% женщин обрадовались бы бытовой технике для кухни — например, соковыжималке, вафельнице или грилю. Еще 23% хотели бы получить что-то из крупной бытовой техники.

Также 20% женщин мечтают о смарт-колонке, а 19% — об умных часах или фитнес-браслете. Что касается мужчин, то 20% хотели бы получить в подарок компьютер или монитор и столько же — беспроводные наушники. 18% порадовал бы смарт-телевизор, а 15% — игровая консоль.

Отмечается, что 93% пользуются бытовой техникой, которую им когда-либо дарили. При этом 2% опрошенных не понравился такой подарок, а 5% ничего подобного никогда не получали.

Ранее исследователи выяснили, что главной мотивацией для подработок среди россиян является покупка новогодних подарков для близких. 37% опрошенных планирует потратить дополнительный заработок именно на них. 26% россиян рассчитывают получить более 40 тыс. руб.