По данным опроса «Консоль.Про», платформы для работы с внештатными исполнителями, 26% россиян, которые берут подработки в канун Нового года, планируют получить дополнительно к основному заработку более 40 тыс. руб. В опросе участвовали более 1 тыс. работающих жителей крупных городов в возрасте от 26 лет. Подробности — в распоряжении редакции «Инк.».

Согласно результатам исследования, 44% опрошенных берут дополнительные задачи, чтобы больше заработать к праздникам. При этом половина респондентов отметили, что их траты на подготовку к Новому году увеличились по сравнению с 2023 годом.

Четверть россиян сообщили, что их расходы остались на прежнем уровне. Еще 16% утверждают, что их траты снизились.

В качестве подработки 32% участников опроса выполняют сверхурочные задачи в своих компаниях. 12% заявили, что устраиваются на временные позиции в другие компании. При этом 35% респондентов поделились, что для дополнительного заработка в конце года помимо основной работы трудятся на фрилансе.

Среди тех, кто подрабатывает в декабре, 49% отмечают, что выходят на работу по совместительству в вечернее время или в выходные дни. По сравнению с 2023 годом доля россиян, работающих в таком формате выросла на 8%, а тех, кто подрабатывает на январских праздниках днем — сократилась. В 2023 году этот показатель составлял 44%, а в 2024 — лишь 21%.

Главной мотивацией для подработок среди россиян стала покупка новогодних подарков для близких. 37% опрошенных планирует потратить дополнительный заработок именно на них.

По сравнению с 2023 годом этот показатель вырос на 15%. При этом 33% берут дополнительную работу ради формирования накоплений, 26% — для комфортной жизни в январе, а 17% — для компенсации расходов на праздники.

В 2024 году средняя стоимость подарков для одного человека составляет от 2 до 6 тыс. руб. Согласно результатам опроса, 22% россиян планируют потратить менее 2 тыс. руб. на один подарок, еще по 28% — от 2 до 4 тыс. руб. и от 4 до 6 тыс. руб. Только 12% респондентов заявили, что рассчитывают купить подарки на сумму свыше 8 тыс. руб.

Выбирая подарок на Новый год стоит обратить внимание на то, что по мнению 8% россиян самыми худшими подарками, являются различные предметы гардероба. Обычно это носки, халаты, свитера или футболки. Аналитики SuperJob ранее провели опрос и выяснили какие еще новогодние подарки россияне считают наименее удачными.