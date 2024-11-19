Аналитики «ВКонтакте» провели опрос среди 1,2 тыс. россиян, оказывавших финансовую поддержку создателям контента за последние два года. Специалисты выяснили, что мотивирует пользователей на внесение пожертвований, и кто из них чаще этим занимается.

Основной причиной, по которой россияне пользуются донат-сервисами, оказался доступ к эксклюзивным материалам, выяснили исследователи. Второе место занимает желание выразить свое отношение к понравившемуся контенту. Третьим по популярности поводом для пожертвований стал ранний доступ к материалам.

На поддержку авторов 73% опрошенных тратят от 300 до 500 руб. в месяц. Еще 10% жертвуют от 500 до 1,5 тыс руб., а 6% — от 1,5 тыс. руб. до 3 тыс. руб.

Чаще всего (26%) пользователи поддерживают образовательный контент. Художественные материалы, такие как манга и анимация, комиксы или авторские переводы, готовы финансово поощрять 25% респондентов. Тематические проекты, посвященные, например, истории или литературе, поддерживают 14%.

В ходе опроса выяснилось, что контент с авторскими иллюстрациями чаще спонсируют пользователи в возрасте от 18 до 25 лет. Тематическим проектам, игровым, новостным каналам, а также каналам с авторской музыкой и подкастами больше донатов отправляют мужчины. Образовательные каналы предпочитают женщины и пользователи старше 25 лет.

66% опрошенных, имевших опыт финансовой поддержки авторов контента, оказывают ее и в настоящее время. При этом 83% из них регулярно спонсируют два-три любимых канала. Те, кто поддерживает четырех и более авторов, чаще используют несколько донатных сервисов.

Отмечено также, что те, кто оказывает финансовую поддержку авторам, часто пользуются платными контентными сервисами. 50% из них оплачивают музыкальные стриминговые сервисы, у трети оформлена подписка на онлайн-кинотеатры, а 31% покупают образовательные курсы.

Напомним, что в ходе опроса, проведенного ранее, выяснилось, что большинству россиян не хватает общения с соседями. Половина жителей многоквартирных домов не знают никого или почти никого из живущих с ними в одном подъезде. Среди жителей частного сектора тех, кто не знаком с соседями, вдвое меньше. В исследовании приняли участие более 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет.