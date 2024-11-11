Россияне мало общаются с соседями. Таковы результаты опроса, проведенного ВЦИОМ. Половина жителей многоквартирных домов не знают никого или почти никого из живущих с ними в одном подъезде. Среди жителей частного сектора тех, кто не знаком с соседями, вдвое меньше. В исследовании приняли участие более 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет.

Опрос показал, что 49% жителей многоквартирных домов фактически не знакомы не только с соседями по дому, но даже с соседями по подъезду. В частном секторе около 24% респондентов практически ничего не знают о тех, кто проживает рядом с ними.

При этом 21% опрошенных заявили, что знакомы со всеми или почти со всеми соседями по подъезду. Чаще всего (28–29%) такой ответ давали россияне в возрасте от 45 лет и старше. Среди респондентов младше 24 лет всех или почти всех соседей знают только 6%, говорится в исследовании.

В частном секторе другая ситуация. Почти обо всех соседях знают 40% жителей, причем, в отличие от многоквартирных домов, молодежь чаще более осведомлена о тех кто живет рядом. Так ответили 51% жителей частных домов в возрасте от 18 до 24 лет.

В ходе исследования выяснилось, что 75% жителей многоквартирных домов и 77% жителей частного сектора с соседями перебрасываются лишь парой фраз или только здороваются. 42% и 57% сообщили, что обсуждают с соседями бытовые темы. 35% и 41% готовы вместе с соседями решать общие вопросы, касающиеся дома или коттеджного поселка.

О готовности попросить соседей о помощи заявили только 13% жителей многоквартирных домов и 29% опрошенных из частного сектора. 12% и 11% сказали, что иногда конфликтуют с соседями. Проводят с соседями досуг лишь единицы опрошенных.

Интересно, что сложившаяся ситуация устраивает не всех. 50% жителей многоквартирных домов и 62% из частных хотели бы более активного общения. Часть из них связывает такое желание с практической необходимостью. Остальные просто испытывают потребность в общении.

Ранее сообщалось, что россияне вступают в домовые чаты из-за желания быть в курсе новостей и важных событий, а также чтобы не пропустить важные сообщения. Жители многоквартирных домов рассказали, что им больше всего не нравится в домовых чатах, сообщают «Известия», ссылаясь на исследование компании Level Group.