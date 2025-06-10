Более 40% жителей России не знают, как обсуждать с руководством вопрос повышения зарплаты. При этом 73% считают, что она должна расти каждый год. Такие данные предоставил финансовый маркетплейс «Выберу.ру», опросив 3 тыс. россиян.

Эксперты выяснили, что 19% респондентов недовольны своим доходом, но не решаются поднять этот вопрос с начальством. Еще 12% из-за отсутствия возможности повышения зарплаты начали искать новую работу, а 10% предпочитают найти подработку, чем добиваться увеличения оклада. В итоге 41% опрошенных испытывают трудности при инициации разговора о повышении дохода.

В то же время 17% россиян сообщили, что их зарплата регулярно индексируется работодателем без их участия. 15% респондентов считают, что мониторинг рыночных зарплат и корректировка окладов должны быть обязанностью HR-службы или руководства.

27% участников опроса уверены, что переговоры о зарплате — нормальная практика, и готовы их инициировать. Из них 47% считают, что поводом для повышения должно стать расширение обязанностей, а 53% уверены, что как минимум ежегодная индексация обязательна.

Большинство россиян (73%) считают оптимальным ежегодный пересмотр дохода. При этом 12% предпочли бы повышение зарплаты раз в полгода, а 4% хотели бы пересматривать её ежеквартально. Еще 11% респондентов уверены, что увеличение оклада должно происходить по мере необходимости — например, при расширении обязанностей или профессиональном росте сотрудника.