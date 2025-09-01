Три четверти российских предпринимателей в возрасте 24–34 лет уверены, что высшее образование помогло им запустить и развить собственное дело. Это следует из исследования медиа СберБизнес Live и образовательной платформы «Нетология». Подробности — в распоряжении «Инка».

Unsplash

Согласно опросу 1 тыс. руководителей малого бизнеса, 69% из них имеют диплом вуза. Преимущественно это специалисты, бакалавры или магистры (65%), а 4% обладают учеными степенями. У 75% таких респондентов один диплом, у 21% — два, а у 4% — три и более. Еще 21% бизнесменов окончили средние специальные учебные заведения, а 7% имеют незаконченное высшее.

Наиболее востребованными специальностями стали экономика, технические направления, юриспруденция, инженерия, менеджмент, бухгалтерия и педагогика. В ИТ-секторе профильное образование в информационных технологиях есть у почти половины предпринимателей.

Общая оценка роли вузов высока: 64% респондентов отметили положительное влияние университетской подготовки на запуск и рост компаний. Особенно высоко ценят образование молодые бизнесмены 24–34 лет: среди них 75% уверены, что университет помог им в бизнесе.

Кроме того, 66% считают важным дополнительное обучение основам бизнеса, особенно по экономике, менеджменту, бухгалтерии, MBA и специализированным курсам.

Программы MBA высоко ценят 66% опрошенных, а среди владельцев малого бизнеса этот показатель достигает 78%. Интерес к таким программам особенно заметен у предпринимателей 25–34 лет (82%) и 35–44 лет (80%).

В развитие сотрудников вкладывается каждый третий бизнесмен, преимущественно путем проведения стажировок и наставничества (64%), корпоративных курсов (50%), а также внешних программ (44%). Почти половина респондентов считают свои знания достаточными для обмена опытом, а треть уже ведет консультации, мастер-классы, блоги или выступает на конференциях. Среди молодых эта активность выше: 73% готовы делиться знаниями, а 43% уже это делают.