Российское высшее образование может в ближайшие годы серьезно измениться — в том числе за счет появления персональных ИИ-агентов, которые будут помогать студентам ориентироваться в университетских системах и выстраивать собственную образовательную траекторию. Об этом говорили участники круглого стола, организованного «Телеспутником» и «Петербургским дневником».

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Речь идет о так называемых интеллектуальных агентах — алгоритмах, способных не просто выполнять задачи по расписанию и подаче документов, но и анализировать сильные и слабые стороны студентов, давать рекомендации, напоминать об упущениях в программе и даже предлагать конкретные шаги для улучшения результатов.

Как объяснил доцент ИТМО Виктория Коржук, такая идея уже заложена в концепции LMS (Learning Management System), а в будущем возможен запуск целой группы ИИ-помощников, специализирующихся на разных аспектах студенческой жизни — от учебы до подготовки к трудоустройству. В университете уже ведутся разработки в этом направлении.

По мнению Егора Красильникова, гендиректора компании AllSee, специализирующейся на внедрении ИИ, вузы могли бы взять пример с новых решений вроде браузеров с нейросетью: те умеют подсказывать важное, планировать задачи, формировать «диалог с алгоритмом» в понятной и удобной форме. В университетской версии такой агент мог бы подсказывать расписание, автоматически «ходить» в личный кабинет и напоминать об учебных задачах, сведя все взаимодействие к простому чату.

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Интерес к цифровой трансформации образования подтверждается и актуальным рейтингом «ПрессИндекс», подготовленным в разгар приемной кампании 2025 года и предоставленным «Инку». Он показывает, какие вузы вызывают наибольший интерес и обсуждение в медиапространстве.

На первом месте — МГУ им. М. В. Ломоносова, который лидирует сразу по трем параметрам: вовлеченность, цитируемость и цифровая репутация. За ним следуют ВШЭ и МФТИ, замыкающие тройку с самыми сильными «цифровыми брендами». В топ-10 также вошли МГТУ им. Баумана, СПбГУ, МГИМО, КФУ, РАНХиГС, РУДН и Финансовый университет при правительстве России.

Анализ включал 14 млн публикаций в СМИ и 2 млрд сообщений в соцсетях, включая VK, Telegram, TikTok, YouTube, Reddit и другие платформы. Рейтинг формировался по совокупности количественных и качественных показателей: охват, престиж-упоминания, эмоциональная окраска отзывов и реальный интерес абитуриентов.

На фоне растущего внимания к цифровому следу вузов и развитию ИИ-инфраструктуры, становится очевидным: престиж будущего будет определяться не только академическими показателями, но и умением вуза адаптироваться к новым технологическим условиям и выстраивать комфортную, умную среду для студентов.