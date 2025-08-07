В июле 2025 года сенатор Олег Голов обратился к главе Роспотребнадзора Анне Поповой с законодательной инициативой, предлагающей запретить размещение дарксторов и пунктов выдачи интернет-заказов на первых этажах жилых домов. Но большинство москвичей выступили против. Подробности — в распоряжении «Инка».

ИА SM.News

В обращении сенатор ссылается на многочисленные жалобы граждан, связанные с деятельностью таких объектов. По словам Голова, жители регулярно сталкиваются с повышенным шумом, перегруженностью дворовых территорий, загрязнением окружающей среды и угрозами личной безопасности.

Результаты социологического исследования, проведенного ADG group, демонстрируют неоднозначное отношение москвичей к предложенным мерам. Три четверти опрошенных (78%) высказались против закрытия пунктов выдачи заказов в жилых домах, аргументируя это возможным снижением удобства получения интернет-покупок.

При этом мнения разделились практически поровну: 51% респондентов допускают возможность ограничения количества ПВЗ до одного на дом, тогда как 49% категорически против любых ограничений.

Анализ потребительского поведения показывает, что потенциальное закрытие ПВЗ не приведет к значительному сокращению онлайн-покупок. Почти половина участников опроса (48%) готова сохранить прежние объемы заказов, изменив только способ доставки.



Треть респондентов (34%) планирует сократить количество покупок из-за неудобств, связанных с альтернативными вариантами получения товаров. Лишь 18% москвичей заявили о намерении отказаться исключительно от онлайн-покупок одежды при условии отсутствия ближайшего пункта выдачи.

Исследование также показало минимальное потенциальное влияние предлагаемых мер на посещаемость торговых центров. Девять из десяти опрошенных (90%) предпочтут сохранить привычный объем онлайн-покупок, выбрав другие варианты доставки, которые они считают более экономичными. Только 10% участников исследования заявили о возможном увеличении посещений традиционных магазинов.

В настоящее время торговые центры выполняют функцию пунктов выдачи заказов для 24% москвичей. Для остальных 76% посетителей ТЦ остаются в первую очередь местом для офлайн-шопинга и проведения досуга. Большинство жителей столицы (64%) считают текущее количество ПВЗ в торговых центрах достаточным, тогда как 36% высказались за их увеличение.

Абсолютное большинство москвичей (92%) регулярно пользуются услугами пунктов выдачи заказов. Частота посещений распределяется следующим образом: 38% жителей забирают заказы еженедельно, 35% — два-три раза в месяц, 15% — ежемесячно, и 12% — реже одного раза в месяц.