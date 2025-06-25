Согласно исследованию геосервиса 2ГИС, с результатами которого ознкакомился «Инк», за последний год сеть пунктов выдачи интернет-заказов (ПВЗ) в 16 крупнейших городах России расширилась на 32%.

Таблица 2ГИС

Общее количество таких точек увеличилось с 38,5 тыс. в июне 2024 года до 51 тыс. к июню 2025 года.

Наиболее значительный рост зафиксирован в Новосибирске, где число ПВЗ выросло на 41,2% (с 1,6 до 2,4 тыс.). Челябинск и Нижний Новгород показали схожие темпы прироста — около 40%.

В Москве количество пунктов выдачи увеличилось на 29%, достигнув 16,5 тыс. точек. Санкт-Петербург занимает второе место с 8,3 тыс. ПВЗ (+32,5%), а Краснодар — третье (2,7 тыс, +32,8%).

Внутри столицы наибольшее количество пунктов выдачи сосредоточено в Коммунарке (509 точек), Марьино (294) и Южном Бутово (281). Наименьшая плотность ПВЗ наблюдается в Алтуфьевском районе (41 точка), Якиманке (43) и Марфино (45).

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Особый интерес представляет распределение пунктов выдачи по плотности размещения. Максимальная концентрация зафиксирована в районе Савеловского вокзала (157 ПВЗ), между станциями метро «Измайловская» и «Первомайская» (145 точек), а также вблизи «Братиславской» (140 точек).

Параллельно с ростом традиционных ПВЗ аналитики отмечают сокращение на 4,5% количества постаматов — автоматизированных терминалов для выдачи заказов. Эта тенденция свидетельствует о предпочтении покупателей пунктов с персоналом, где возможна примерка и консультация.