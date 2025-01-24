Продуктивность, доведенная до крайности, это, скорее, недостаток. Негативную сторону принципа «всегда все успевать» эксперты обычно называют токсичной продуктивностью. Профессиональный спикер Дженнифер Мосс поделился с CNBC признаками снижения производительности труда и рассказал, как достичь баланса между работой и личной жизнью.

Мосс заявляет, что токсичная продуктивность подразумевает работу в ущерб собственному здоровью и благополучию. По ее словам, это давление общества, которое заставляет всегда быть продуктивным и оставаться на высоте.

Токсичная продуктивность может иметь признаки выгорания. Но в отличие от него, человек все еще способен выполнять поставленные задачи и оставаться вовлеченным в работу. Тем не менее, это не позволяет ему работать стабильно.

«Один из признаков заключается в том, что в результате переработок сотрудники фактически теряют продуктивность, а значит, добиваются меньших успехов», — говорит Мосс.

Вот восемь признаков токсичной продуктивности работника:

не проводит столько времени с друзьями и семьей, сколько хотел бы;

постоянно работает сверх установленного рабочего времени;

отправляет электронные письма по ночам или в выходные дни;

всегда обедает за рабочим столом;

отказывается от того, что ему дорого и чем любит заниматься;

перестал уделять внимание своему здоровью;

чувствует, что находится в постоянном цикле выполнения задач;

перестал уделять приоритетное внимание отдыху.

По словам Мосс, все эти факторы могут оказывать негативное воздействие на здоровье и приводить к выгоранию, истощению и чувству безнадежности. Она призывает всех включить отдых в свой список дел.

Эксперт отметила, что один из способов борьбы с токсичной продуктивностью — рассматривать отдых как способ качественно выполнять рабочие задачи.

Мосс советует помнить о «7 типах отдыха», которые исследователь и врач доктор Сондра Далтон-Смит описала в своей книге «Священный отдых»:

Физический отдых (качественный сон, движение);

Ментальный отдых (перерывы на отдых, медитация);

Эмоциональный отдых (выражение чувств, избегание негативного отношения к окружающим);

Творческий отдых (восприятие красоты окружающего мира, занятия хобби);

Социальный отдых (общение с людьми, которые приносят радость);

Духовный отдых (связь с высшими силами, молитва);

Сенсорный отдых (сокращение экранного времени).

Согласно исследованию Ernst&Young, каждые дополнительные 10 часов отпуска, которые использовал сотрудник, повышают его производительность на 8%. Хотя некоторые могут подумать, что обед за рабочим столом может повысить продуктивность, просто прогулка или трапеза на свежем воздухе, на самом деле, могут принести гораздо больше пользы.

«Посмотрите, насколько эффективнее и результативнее мы работаем, отдыхая, — говорит Мосс. — После качественного отдыха мы с большей вероятностью достигнем своих целей вовремя, будем более эффективными и совершим меньше ошибок».

По словам эксперта по продуктивности и доцента кафедры организационного поведения Стэнфордской высшей школы бизнеса Дэвида Мельникоффа, оставаться людям продуктивными, следует находиться в состоянии потока. Это состояние, когда человек настолько поглощен каким-то занятием, что время ускользает, повышает продуктивность, а также объясняет тягу к бесконечному прокручиванию социальных сетей.