После дистанционного режима работы в пандемию компании по всему миру продолжают внедрять гибридный подход к выполнению трудовых обязанностей. Журнал Dezeen собрал восемь продуктов, которые подходят как для офисной, так и для удаленной работы. Они призваны продемонстрировать важность удобной и в то же время адаптируемой рабочей мебели, которая, помимо прочего, способствует производительности.

Представленные предметы были разработаны для поддержания здоровой рабочей среды за счет внедрения интеллектуальных технологий, акустических решений и экологически чистых материалов.

Сиденья Akunok Майи Ганшинец

Майя Ганшинец, дизайнер мебели из Варшавы, совместно со шведским брендом Abstracta создала акустические сиденья Akunok. Они предназначены для формирования адаптированных тихих пространств, способствующих сосредоточенной работе.

Akunok, название которого происходит от словосочетания «акустический уголок», обеспечивает рабочую зону, ориентированную на выполнение задач, и одновременно улучшает звуковой ландшафт в продуктивном офисе или домашней обстановке.

AYA от Foster + Partners для Benchmark

Архитекторы Foster + Partners разработали серию столов для коллекции AYA британского производителя мебели Benchmark, состоящую из обеденного и конференц-стола, а также табуретов, которые отличаются мягкими изгибами.

Тактильные ощущения и органичные цветовые вариации предметов коллекции, изготовленных из массива ясеня, способствуют созданию в офисе расслабляющей и восстанавливающей атмосферы.

OmniRoom от Mute

Офисный бренд Mute выпустил OmniRoom — модульную систему рабочих мест из перерабатываемого алюминия, которую можно адаптировать под различные виды деятельности.

Конференц-залы, кофейные станции и лаунж-зоны входят в число 100 конфигураций OmniRoom, разделяющих частные и общественные пространства.

Пиломатериалы от Addi для Mizetto

Шведская студия Addi разработала для производителя Mizetto мягкое кресло в форме бревна — Lumber. Оно создано как альтернатива обычной зоне ожидания.

Кресло доступно в двух вариантах: напольном и настенном, со встроенным столиком. Кроме того, Lumber можно легко разобрать и упаковать в плоскую коробку.

Håg Tion от Flokk

Мебельный бренд Flokk в сотрудничестве с норвежскими дизайн-студиями Anderssen & Voll, Hunting & Narud и Big-Game создал Håg Tion — стул из переработанных материалов, который может быть адаптирован к различным условиям.

Разработанный для гибридной работы, стул имеет лаконичный силуэт и выпускается в семи цветах.

A Simple Machine от HeijltjesAkkaya для Prooff

Дизайн-студия HeijltjesAkkaya A Simple Machine представила систему шкивов для столов коллекции sit-stand.

Коллекция оснащена встроенной системой, позволяющей вручную опускать или поднимать стол и табуреты, что дает пользователю возможность персонализировать свой рабочий процесс. Адаптивный подход был разработан, чтобы обеспечить комфорт для всех сотрудников, независимо от возраста и возможностей.

Лампа Nova от Humanscale

Компания Humanscale разработала легко регулируемую настольную лампу с минималистичным дизайном для работы в офисе и дома .

Лампа имеет скульптурную форму и доступна в черном, сером и белом цветах. Она может поворачиваться на 180 градусов и оснащена функцией зарядки для мобильного телефона.

Oripura от Colebrook Bosson Saunders

Эргономичную подставку для ноутбука от Colebrook Bosson Saunders можно легко транспортировать в качестве рабочего места для использования дома или в офисе.

Легкая и тонкая подставка Oripura позволяет пользователям устанавливать высоту ноутбука для здоровой осанки, что помогает уменьшить боль в шее, спине и глазах.