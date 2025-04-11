Крупные бренды проявили себя в множестве инициатив по всему городу на Неделе дизайна в Милане в этом году. Сферы из мицелия, вращающаяся библиотека и гигантский надувной гремлин для ночного клуба, предоставленный Nike, — команда портала Dezeen смогла просмотреть большинство из них и отобрала 11 лучших.

Библиотека света Эс Девлин

Британский художник-декоратор Эс Девлин создала вращающуюся библиотеку для мебельной выставки Salone del Mobile, которая располагается во дворе исторической галереи Pinacoteca di Brera.

Литературная инсталляция буквально переносит посетителей во внутренний двор XVII века. Вращающаяся платформа позволяет читателям увидеть скульптуры под другим углом, одновременно просматривая более 3 тыс. выставленных книг.

Книги подобраны в соответствии с темой выставки Salone del Mobile — Thought for Humans (в переводе «мысль для людей»). Среди авторов — Тони Моррисон и Адриенна Рич. Инсталляция названа Library of Light из-за наклонных зеркал, которые отражают солнце и освещают пространство.

«Приостановленный час» от Nike и PAN

Берлинский звукозаписывающий лейбл Pan сотрудничал с Nike, создавая текстурированные кроссовки Air Max 180 и инсталляцию, расположенную в Capsule Plaza в честь презентации этой модели.

Под творческим руководством основателя Pan Билла Кулигаса и дизайнера Никласа Бильдштейна Заара экспозиция «исследует клубную культуру как священное пространство». Она включает в себя огромную скульптуру, которая напоминает отдыхающего греческого бога Пана. Также в инсталляции есть липкие поверхности, отсылающие к липким полам клубов.

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Лахлан Турчан и Google делают невидимое видимым

После своего дебюта на выставке 2023, где он визуализировал звук, Лахлан Турчан вернулся в Милан с Google и еще одной инсталляцией, посвященной синестезии.

На этот раз американский художник сделал свет осязаемым с помощью лазера, параболического зеркала, водяного пара и алгоритма.

Таким образом, в затемненной комнате появились шесть светящихся вуалей, которые пульсируют в ответ на прикосновение, как будто они сделаны из настоящей ткани. Каждая вуаль при движении издает свой звук, превращая инсталляцию в подобие гигантского ветряного колокольчика.

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Дизайн, который можно почувствовать, от Studio INI для Dezeen и ASUS

Кинетические крылья открываются и закрываются, когда посетители идут вдоль центральной оси инсталляции, созданной дизайнерской фирмой Studio INI для Dezeen и ASUS.

Их уникальная блестящая текстура была создана путем обработки алюминиевых сот с помощью фирменной технологии ASUS Ceraluminum, в результате которой образуется оксидированный керамический слой, который вырастает из металла при его погружении в электролитическую ванну.

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Hermès

Французский модный дом Hermès выбрал минимализм строгого белого цвета для своей ежегодной инсталляции на Миланской неделе дизайна, которая вновь представлена ​​на La Pelota — бывшей спортивной площадке 1940-х годов.

Композицию создали давние соратники Шарлотта Мако Перельман и Алексис Фабрис. Она состоит из подвесных белых коробок, которые окружены белыми стенами и полом. Красочные прожекторы, выступающие из нижней части коробок, создают яркие акценты в пространстве.

Дуэт художественных руководителей Hermès хотел возвысить экспонаты и представить «почти бесцветные» сосуды, напоминающие алтари, чтобы позволить многоцветной коллекции занять центральное место.

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La Prima Notte Di Quiete от Dimorestudio и Loro Piana

Осколки фарфора лежат на обеденном столе, а настоящая вода переливается через край ванны в La Prima Notte Di Quiete — театральной инсталляции дизайнерской фирмы Dimore Studio, которая расположилась во дворе штаб-квартиры Loro Piana.

Посетители входят через фойе, стилизованное под старинный кинотеатр, с темно-красными бархатными занавесками, и попадают в темную комнату, где находится театральная сцена, напоминающая квартиру 1970-х или 1980-х годов.

Сцена полностью обставлена ​​предметами, созданными студией Dimore Studio для Loro Piana Interiors. Освещение распределено по зонам, а музыка, звучащая из динамиков, создает ощущение, будто действие происходит одновременно в нескольких комнатах.

A Beat of Water от BIG для Roca

Архитектурное бюро BIG объединило 300 оцинкованных стальных труб в волнообразный фонтан, который обрушивает воду на прохожих и перерабатывает ее по замкнутому циклу.

Четыре интерактивные кнопки позволяют посетителям приостановить поток воды, наглядно демонстрируя, как много этого драгоценного ресурса можно сэкономить благодаря небольшому осознанному выбору.

Все, что мы делаем в постели, Лайла Гохар и Marimekko

В фойе Театра Литта, одного из самых старых действующих театров Милана, 18 отдельных кроватей объединили в одну гигантскую и заправили полосатыми плюшевыми простынями.

Для создания этой инсталляции финский бренд Marimekko сотрудничал с нью-йоркским дизайнером и постоянным участником Миланской недели дизайна Лайлой Гохар. Они создали красочное постельное белье, которое будет доступно в продаже вместе с пижамами и масками для сна в сентябре.

Розовая окраска потолка Театра Литта гармонирует с простынями лососевого оттенка. А хрустальные палочки для размешивания напитков, которые подают к кофе в течение недели, перекликаются с роскошной люстрой над инсталляцией.

Diade by Kapwani Kiwanga для Kvadrat

Первоначально Kvadrat заявлял о сотрудничестве с канадской художницей Капвани Киванга при поставке тканей для ее масштабных произведений искусства, исследуя колониализм и его волновые эффекты.

Теперь художница разработала собственную ткань для датской текстильной компании, которая использует нити разных цветов для создания иллюзии одного цвета, а также специальную инсталляцию в ее выставочном зале на Корсо Монфорте.

Ряд монументальных интервенций размещен по всему магазину под разными углами, чтобы показать, как восприятие цвета текстиля меняется в зависимости от освещения и точки обзора.

Сеть будущего от Vans и Willo Perron

Посетителям предлагается откинуться на металлическую решетку и оставаться неподвижными в течение примерно четырех минут в инсталляции Checkered Future дизайнера Вилло Перрона, который наиболее известен созданием декораций для показов мод Chanel и Savage x Fenty Рианны.

Сетка зеркал попеременно приближается к зрителю и отдаляется под зловещий саундтрек композитора Тима Хеккера, визуализирующий ее различные частоты и вибрации.

Растущие материи Хеннинга Ларсена

Датская студия Henning Larsen совместно с Лабораторией исследований материального баланса Миланского политехнического университета создала павильон, который полностью исчезнет после окончания Недели дизайна.

80 подвешенных мицелиевых сфер разложатся, а арендованная конструкция лесов под ними будет возвращена на строительную площадку для повторного использования.