Психическая устойчивость помогает человеку сохранять контроль над эмоциями, мыслями и поведением даже в условиях неудач, хотя это требует практики и самодисциплины. Так описывает навык спикер и преподаватель LinkedIn Learning Скотт Мотц, ранее руководивший крупными бизнес-направлениями Procter & Gamble. Он также является автором книги о развитии привычек, позволяющих укреплять ментальную силу.

«В ходе своих исследований я обнаружил, что психически сильные люди используют некоторые фразы постоянно, а другие — никогда», — говорит эксперт. Вот девять фраз, которые, по его мнению, избегают использовать психологически сильные люди, и то, что они говорят вместо них.

1. Я такой, какой есть

Ваша психическая сила — это не неизменный актив. Точно так же, как вы можете ходить в спортзал, чтобы стать сильнее и выносливее, вы можете нарастить и свои «ментальные» мышцы.

В своих исследованиях Мотц выделил шесть основных составляющих ментальной силы. Это стойкость, уверенность, смелость, решительность, целеустремленность, а также способность сохранять позитивный настрой и вовлеченность, несмотря на негатив вокруг вас.

Вместо этого скажите: «Я обладаю базовым уровнем психической силы, от которого я могу отталкиваться».

2. Почему я?

Говоря это перед лицом неблагоприятных обстоятельств, вы создаете ощущение надуманной беспомощности. Это одна из форм мышления жертвы, которая подпитывает идею, что вы бессильны. Но это не так.

Психически сильные люди берут на себя ответственность и действуют. Они говорят: «Почему не я?» Например: «Кто способен изменить эту неблагоприятную ситуацию к лучшему, если не я?» Такие мысли могут побудить к действию, а не к жалости к себе.

3. Это ваша вина

Психически сильные люди не считают нужным показывать пальцем или перекладывать вину на других, даже когда дела идут плохо. Вместо того чтобы осуждать, они готовы прийти на помощь.

Скорее всего, если вы произнесете эту фразу, собеседник начнет защищаться. Лучше скажите: «Все прошло не так, как мы надеялись. Что нам делать дальше?»

4. Мне все равно, что думают другие

Ментально сильные люди не изолируют себя от чужих мнений. Они считают, что могут извлечь пользу из точки зрения окружающих.

Это не значит, что они должны, как ветер, менять направление, подстраиваясь под того, кто в последний раз шепнул им на ухо. Наоборот, у них достаточно уверенности в себе, чтобы собрать информацию, справиться с разногласиями и двигаться вперед с обоснованной идеей. Как правило, от них можно услышать нечто вроде: «У меня есть своя точка зрения, но я готов вас выслушать».

5. Провал — это не вариант

Возможно, это и не так, но такая постановка вопроса может привести к непредвиденным последствиям. Она может помешать людям мыслить масштабно и идти на оправданный риск или же подтолкнуть их к замалчиванию информации и совершенных ошибок. Лучше скажите: «Если это не сработает, каков наш план Б?»

6. Это ваша проблема, а не моя

Психически сильные люди не уклоняются от ответственности и проявляют сочувствие, когда окружающие испытывают трудности. Они ищут способы помочь, даже просто выслушать и дать понять собеседнику, что его видят и слышат. Обычно они говорят: «Чем я могу помочь?» или «Я здесь, чтобы выслушать».

7. А что, если..?

Профессиональные гонщики скажут, что если будете смотреть на ограждение трассы, вместо того чтобы смотреть вперед, то въедете прямо в нее. Точно так же, если сосредоточитесь на всех возможных вариантах развития событий, которые могут пойти не так в стрессовой ситуации, в конечном итоге загоните свой метафорический автомобиль прямо в эти негативные последствия.

Вместо этого скажите: «Что будет, если я сделаю вот так?» Это позволит сосредоточиться на том, что нужно делать дальше, предпринимая активные шаги для достижения положительного результата.

8. Вы потерпели неудачу

Если вы говорите это кому-то, то, скорее всего, этот человек уже знает, что совершил ошибку, и чувствует себя не лучшим образом. Так чего же вы добиваетесь, говоря ему об этом?

Психически сильные люди не уничтожают людей демотивирующими и деморализующими словами. Наоборот, они поддерживают окружающих: «Ты еще не дошел до конца» или «Чему ты научился, что ты можешь применить в дальнейшем?»

9. Я займусь этим, когда захочу

На самом деле момент, когда захочется что-то сделать, может никогда не наступить. Или же мотивация может появиться настолько поздно, что это повлияет на качество результатов, поскольку вам необходимо уложиться в срок.

Психически сильные люди не отвлекаются от своих целей и предпринимают шаги к их достижению, предпочитая приступить к работе раньше, чем позже. Они говорят: «Позвольте мне приступить к делу прямо сейчас».

Осознание того, что выполнили задачу лишь наполовину, обычно действует раздражающе, что называется эффектом Зейгарник. Это может мотивировать закончить то, что наметили.

