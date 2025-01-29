Митико Томиока, сертифицированный диетолог и эксперт по долголетию, родилась и выросла в Японии — стране, которая славится своими долгожителями. Ее подход к питанию основан на растительной диете. Эксперт рассказала CNBC, какие продукты она всегда покупает, чтобы поддерживать здоровье и долголетие.

Рацион Томиоки всегда был сосредоточен вокруг питательных, долголетних и экологически чистых продуктов. Теперь, живя в США, она часто покупает продукты на местных рынках или органических фермах. Вот топ-9 ее товаров:

1. Очень твердый тофу

Томиока ест тофу с самого детства. Это тот продукт, который всегда можно найти в ее холодильнике. Из него можно приготовить много блюд. Эксперт отмечает, что это действительно полезно: в тофу много белка, он обеспечивает полезные жиры и широкий спектр витаминов и минералов. Исследования показали, что тофу может быть полезен для здоровья сердца и помогает снизить риск некоторых видов рака.

2. Замороженные эдамаме

Эдамаме — еще один обязательный соевый продукт в ее доме. Томиока отмечает, что это перекус, который она чаще всего рекомендует друзьям и семье. Она советует разогреть пакетик в микроволновке в течение двух минут. Это низкокалорийный перекус с высоким содержанием белка. Эдамаме также богаты клетчаткой, антиоксидантами и витамином К.

3. Сушеные ягоды годжи

Ягоды годжи использовались в качестве средства медицины в Восточной Азии на протяжении тысяч лет. Томиока добавляет их во многие блюда, такие как суп мисо, салат, джемы и пудинг чиа. Они придают блюду естественную сладость и текстуру. Четверть чашки ягод годжи содержит всего 100 калорий, 4 г белка и клетчатки, а также 800 мг калия — больше, чем в одном банане.

4. Овощи

Томиока подчеркивает важность употребления в пищу овощей. Только один из 10 взрослых американцев соблюдает минимальную норму потребления овощей, которая составляет пять порций в день. Эксперт часто предлагает и вовсе удвоить это число. По ее словам, регулярное употребление разнообразных овощей заставляет ее тело чувствовать себя чистым и энергичным.

5. Фрукты

Некоторые из любимых фруктов Томиоки — апельсины, черника, бананы и ежевика. Она обычно покупает их в натуральном виде, потому что ей нравится есть кожуру некоторых фруктов, таких как киви и цитрусовые, для получения дополнительной клетчатки и антиоксидантов. Эксперт отмечает, что у многих фруктов кожура на самом деле содержит больше питательных веществ, чем внутренняя часть.

Авокадо является обязательной частью ее продуктовой корзины. Томиока рассказывает, что ей нравится нарезать несколько штук в салат, смешивать их с лимонным соком, грецкими орехами и ее фирменной заправкой мисо. Ее муж использует авокадо в качестве намазки на бутерброды вместо масла или сливочного сыра и чувствует себя намного здоровее.

6. Куриная грудка и лосось

Эксперт поделилась, что она не ест мясо, но ее собаке Генки и коту Хэппи нужен животный белок. «Я не поклонник ультраобработанных кормов для домашних животных, поэтому предпочитаю дополнять рацион органической куриной грудкой, замороженным атлантическим лососем, эдамаме, тофу, овощами и разнообразными бобовыми. Им это очень нравится, и я не помню, когда они в последний раз болели», — говорит Томиока.

7. Несоленое миндальное масло

Диетолог заявила, что миндальное масло богато мононенасыщенными жирами, витамином Е, магнием и другими необходимыми минералами, которые способствуют здоровью сердца. Ей нравится использовать его вместо обычного масла. Она советует проверять ингредиенты, чтобы убедиться, что в масле нет добавленной соли или сахара.

8. Консервированные сардины

Сардины — одна из самых экологически чистых рыб. На каждую порцию около 85 гр выходит 2 гр полезных для сердца жирных кислот омега-3. А готовка не занимает много времени. Томиока советует посыпать сардины куркумой, черным перцем и свежим (или молотым) имбирем. Ее муж ест их с рисом, цельнозерновым хлебом или лапшой.

9. Порошок матча

Матча — натуральный лечебный напиток, обладающий противораковыми свойствами и способный нормализовать уровень сахара и холестерина в крови. Эксперт использует порошок матча для выпечки, чиа-пудинга или просто для ежедневного чаепития.

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