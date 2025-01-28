Детский психолог Бекки Кеннеди утверждает, что похвала должна укреплять уверенность ребенка в себе и в то же время снижать его зависимость от внешних оценок. В этом контексте совсем не эффективна популярная фраза «хорошая работа» — ведь она может восприниматься как окончание разговора. Эксперт объяснила, как хвалить детей, чтобы они выросли самодостаточными и успешными.

Кеннеди рекомендует задавать уточняющие вопросы, чтобы показать искренность и отметить определенные положительные действия. Это поможет укрепить уверенность детей и снизить их зависимость от внешних оценок.

«В такие моменты мы, как родители, стремимся усилить уверенность наших детей в себе, и это является нашей главной целью», — сказала Кеннеди.

Она объяснила, что фраза «хорошая работа» сама по себе не несет никакого вреда. Но когда ребенок школьного возраста приносит домой исследовательский проект, которым он гордится, гораздо эффективнее поддержать его уверенность посредством конкретных вопросов и искреннего интереса. Кеннеди, имея троих детей, признала, что такой подход может показаться утомительным, но все, что помогает ребенку больше делиться своими мыслями, способствует тому, чтобы он чувствовал себя лучше.

Конкретная похвала играет важную роль в том, чтобы помочь детям развивать уверенность в себе и верить в свои способности. Это делает их более готовыми принимать сложные задачи и достигать поставленных целей. Как писала детский психолог Ализа Пресслин, родителям важно, чтобы фраза сопровождалась детальным и конкретным признанием усилий ребенка. По мнению Кеннеди, дети, зависимые от мнения окружающих, рискуют вырасти несчастными и тревожными.

Полностью исключать фразу «хорошая работа» из своего лексикона не нужно, но за ней всегда должна следовать конкретная похвала. Когда родители говорят: «Молодец!» — это должно быть искренне.

«Говорите детям, когда вы признаете их реальные усилия, настойчивость, креативность, независимость и компетентность», — резюмирует Прессман.

Сертифицированный тренер по осознанному родительству, мать и создатель журнала BOUND Рим Рауда изучила более 200 ситуаций во взаимоотношениях родителей и детей. Эксперт поделилась семью стратегиями, которые необходимо применять уже в раннем возрасте ребенка.