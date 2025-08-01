В ближайшие годы рынок труда ждут большие перемены, и россияне это понимают: 90% опрошенных уверены, что привычные профессии изменятся, и готовы развивать новые навыки. Такие данные получили образовательная платформа «Нетология» и «СберОбразование» в ходе совместного исследования. Оно показало, что большая часть людей уже сейчас задумывается о переквалификации и переобучении, чтобы не потеряться в мире будущего.

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Каждый второй из 1603 участников опроса рассчитывает, что в его карьере произойдут серьезные изменения. Более половины (54%) готовы полностью сменить профессию, а 71% планируют развивать новые или существующие навыки в течение следующих 5–10 лет. Это говорит о высокой осознанности — россияне не только понимают, что трансформация неминуема, но и хотят быть к ней готовы.

Навыки будущего

30% участников исследования ставят на так называемый метапрофессионализм — способность быстро осваивать новые профессии благодаря пониманию их базовых принципов. Еще 30% выбрали тайм-менеджмент как важнейший навык в условиях многозадачности. Также в топе — управление личной эффективностью, взаимодействие с ИИ, нейроэкономика и биотехнологическая грамотность.

Профессии будущего

69% респондентов считают, что профессия будущего должна быть связана со смарт-решениями, 50% — что работа должна быть прежде всего полезной, а 30% — устойчивой. Почти две трети респондентов ожидают от будущей профессии креативности и вдохновения, а также технологичности и способности объединять разные дисциплины.

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Среди сфер, которые обещают стать самыми перспективными в ближайшие пять лет, исследование называет ИТ и анализ данных. Особенно востребованными будут разработчики, аналитики, архитекторы цифровых платформ, специалисты по кибербезопасности, инженеры, технологи и конструкторы. Также актуальными останутся профессии в промышленности, энергетике и оборонной сфере.

Медицинское направление тоже в фокусе: к 2030 году будут нужны врачи, биотехнологи, сотрудники медтеха, а также маркетологи и менеджеры в здравоохранении. Причем важны будут не только «классические» навыки, но и цифровая грамотность, знание ИИ и умение работать в командах.

Образование тоже станет сферой роста. В будущем особенно востребованы будут преподаватели новых форматов, коучи, карьерные консультанты, специалисты по электронному обучению и наставничеству. Это связано с необходимостью постоянного развития и переобучения в условиях стремительных изменений.

Отдельное внимание эксперты уделяют экологическим профессиям: инженеры по переработке отходов, специалисты по возобновляемым источникам энергии, климат-аналитики и эксперты в области ESG. Вместе с ними в числе устойчиво востребованных — финансисты, логисты, маркетологи, то есть все те, кто обеспечивает стабильность бизнес-процессов.

Как отмечает генеральный директор «СберОбразования» Владислав Кожемякин, технологии — лишь инструмент: в центре всего остается человек и его способность меняться. А СЕО «Нетологии» Марианна Снигирева подчеркивает, что важна не просто адаптация, а активное участие в формировании будущего — через осознанный выбор и качественное обучение.