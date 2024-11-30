В период с января по сентябрь 2024 года «Роснефть» зафиксировала чистую прибыль по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в размере 926 млрд руб. Это на 13,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Снижение чистой прибыли «Роснефти» на 13,9% по сравнению с прошлым годом связано с несколькими факторами. Компания объяснила это сокращением показателя EBITDA, ростом ставок по заемному финансированию, а также неденежными обстоятельствами, такими как курсовая переоценка валютных обязательств и влияние изменения ставки налога на прибыль.

По итогам первого полугодия чистая прибыль «Роснефти» составила 773 млрд руб., тогда как за третий квартал этот показатель достиг 153 млрд руб. При этом консенсус-прогноз, собранный на основе оценок аналитиков инвестиционных компаний и банков, ожидал прибыль на уровне 139 млрд руб.

Выручка компании за 9 месяцев увеличилась на 15,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила больше 7 тыс. трлн руб, что обусловлено ростом цен на нефть. Показатель EBITDA составил 2,321 трлн руб, что на 3,4% ниже, чем в прошлом году, при этом маржа EBITDA достигла 30%. Удельные расходы на добычу углеводородов за указанный период составили $2,8 за баррель нефтяного эквивалента.

Капитальные затраты в период с января по сентябрь увеличились на 15,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 1,052 трлн руб. Этот рост обусловлен запланированной реализацией инвестиционной программы на активах компании. При этом свободный денежный поток достиг 1,075 трлн руб.

На конец сентября соотношение чистого долга к EBITDA составило 1,2x. Увеличение этого показателя связано с выплатой итоговых дивидендов за 2023 год в размере 307 млрд руб., а также с обесцениванием национальной валюты, как указано в сообщении компании.

Ранее говорилось, что Россия планирует объединить «Роснефть», «Газпром нефть» и «Лукойл» для создания единой госкорпорации, которая станет вторым по величине производителем сырой нефти в мире после саудовской Aramco и будет добывать почти в три раза больше нефти, чем американская Exxon Mobil.