Незадолго до своего 99-летия Дик Ван Дайк снялся в клипе Coldplay на песню All My Love. Режиссерская версия клипа выглядит как мини-документальный фильм, в который вошли отрывки из интервью и фотографии, иллюстрирующие его продолжительную карьеру в роли актера и комика.

В новом клипе Ван Дайк танцует босиком и исполняет песню вместе с солистом Крисом Мартином на заднем дворе своего дома в Малибу. В кадре также появляется его семья, включая детей, внуков и правнуков, которые присоединяются и танцуют вместе с ним.

«Я прекрасно понимаю, что могу уйти в любой момент, — отметил Ван Дайк. — Но не понимаю, почему это меня не пугает. Я не испытываю страха. У меня есть внутреннее ощущение, совсем не поддающееся рациональному объяснению, что со мной все будет хорошо».

Ван Дайк уже почти восемьдесят лет является известной фигурой в индустрии развлечений. Его роли в таких фильмах, как «Мэри Поппинс» и «Прощай, Птичка», а также выступления на таких церемониях, как «Золотой глобус» и Премия «Тони», принесли ему многочисленные награды и закрепили его влияние в Голливуде. Кроме того, он действительно любит то, что делает. Ван Дайк считает, что он один из тех счастливчиков, кто смог зарабатывать на жизнь тем, что делал бы и без денег.

Многие долгожители, находящиеся в гармонии со своей работой, никогда не уходят на пенсию и продолжают заниматься любимым делом, что приносит им радость. «Подумайте, как мне повезло. Я смог заниматься тем, что люблю — играть и вести себя как ребенок» — сказал он.

Еще одна долгожительница Эрлайн Деннис возрастом 104 года, проработала учителем почти 40 лет. При этом женщина все еще пользуется авторитетом своих бывших учеников, несмотря на то, что прошло уже несколько десятилетий с тех пор, как она вышла на пенсию. Она рассказала о том, что способствует долгой и полноценной жизни.