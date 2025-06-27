Компания AccuWeather объявила о стратегическом партнерстве с Perplexity, поисковой системой на базе искусственного интеллекта. Это сотрудничество позволит интегрировать точные прогнозы погоды и предупреждения об опасных явлениях непосредственно в ответы, которые генерирует ИИ. Миллионы пользователей получат доступ к информации о погоде в реальном времени с помощью одного запроса.

Пользователи все чаще обращаются к ИИ-ассистентам за быстрыми и точными ответами на повседневные вопросы, включая погоду. Для поисковой системы важно предоставлять надежные и проверенные данные. Perplexity выбрала AccuWeather в качестве эксклюзивного поставщика из-за высокой точности прогнозов и глубины данных компании.

AccuWeather располагает более чем 70-летней историей метеорологических наблюдений и использует свыше 300 параметров для составления прогнозов. В рамках партнерства в ответы Perplexity будут интегрированы передовые функции AccuWeather, такие как MinuteCast (прогноз осадков по минутам) и RealFeel Temperature (ощущаемая температура).

Это партнерство отражает растущий сдвиг в том, как люди получают информацию. «ИИ революционизирует нашу жизнь, и он все чаще будет способом получения информации», — отметил основатель AccuWeather доктор Джоэл Майерс. Главный метеоролог компании Джонатан Портер добавил, что сотрудничество с Perplexity расширяет миссию AccuWeather по спасению жизней и защите имущества на более широкую аудиторию.

Ранее Perplexity заключила партнерство с Samsung, в рамках которого технологии ИИ-стартапа будут внедрены в смартфоны корейской компании.