Samsung и Perplexity AI близки к заключению сделки о стратегическом партнерстве, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Соглашение предполагает инвестиции и внедрение поисковых технологий ИИ-стартапа в экосистему корейского техногиганта.

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Сделка предусматривает предустановку приложения и ассистента Perplexity на будущие устройства Samsung, интеграцию поисковых функций в браузер компании и возможное использование технологий стартапа в виртуальном помощнике Bixby.

Samsung планирует анонсировать интеграцию с Perplexity уже в 2025 году, чтобы сделать сервис опцией по умолчанию в линейке Galaxy S26, запуск которой ожидается в первой половине 2026 года, хотя детали могут измениться.

Кроме того, Samsung станет одним из крупнейших инвесторов в новом раунде финансирования Perplexity, отмечают источники. Стартап планирует привлечь $500 млн при оценке в $14 млрд.

Партнерство позволит Samsung снизить зависимость от Google и диверсифицировать ИИ-решения. Для Perplexity это станет крупнейшей мобильной сделкой после недавнего сотрудничества с Motorola, которая укрепит позиции стартапа на рынке ИИ.