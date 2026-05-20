Поставки одежды и обуви Adidas в Россию через параллельный импорт столкнулись с серьезным логистическим сбоем из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. Ограничения судоходства в районе Ормузского пролива нарушили цепочку доставки, по которой товары бренда попадали на российский рынок.

По данным отчетности одного из крупных дистрибьюторов — компании «Стокманн», привычная схема ввоза через транзитные хабы, включая ОАЭ, дала сбой. Доставка грузов в Эмираты и их дальнейшая отправка в Россию стали либо невозможными, либо крайне нестабильными. Запасы продукции на складах в регионе уже почти исчерпаны, что повышает риск перебоев на рынке.

Ситуацию подтверждает источник, знакомый с работой ретейлера. По его словам, сложности связаны с нарушением судоходства в районе Ормузского пролива, одного из ключевых маршрутов мировой морской логистики. Перевозки через этот участок стали менее стабильными, а компании вынуждены срочно перестраивать цепочки поставок.

Проблемы затронули не только Adidas. Участники рынка отмечают, что похожие трудности возникают и у других международных спортивных брендов, чьи товары продолжают поступать в Россию через параллельный импорт и сложные транзитные схемы. Сбой в одном звене такой цепочки быстро отражается на конечных поставках.

Бизнес уже ищет альтернативные маршруты доставки — через Турцию, Оман и Саудовскую Аравию. Но эксперты предупреждают, что такая перестройка удлиняет логистику и увеличивает издержки. В результате стоимость товаров для конечного потребителя может вырасти на 20–30%.

На рынок давят и регуляторные ограничения, включая сложности с сертификацией части продукции. В результате поставки становятся более фрагментированными и нестабильными.

Кризис вокруг Ормузского пролива усилил нагрузку на мировую логистику. Пропускная способность маршрутов снижается, страховые и транспортные расходы растут, а компании вынуждены закладывать риски перебоев в стоимость товаров.

