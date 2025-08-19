Администрация Дональда Трампа ведет переговоры о приобретении 10% акций Intel путем конвертации части или всех грантов испытывающей трудности компании в рамках Закона о чипах. Об этом сообщает Bloomberg News со ссылкой на представителя Белого дома и источники, знакомые с ситуацией.

Slejven Djurakovic, Unsplash

В понедельник акции Intel закрылись снижением примерно на 3,7% после роста неделей ранее на фоне ожиданий федеральной поддержки. 10% акций крупнейшего американского производителя микросхем оценивались примерно в $10 млрд.

По данным Bloomberg, Intel должна получить в общей сложности $10,9 млрд грантов по Закону о чипах для развития коммерческого и военного производства. Эта сумма примерно соответствует стоимости обсуждаемой государственной доли.

Ранее СМИ писали, что правительство США рассматривает возможность покупки доли в Intel после встречи гендиректора Лип-Бу Тана с Дональдом Трампом. Президент потребовал его отставки из-за связей с китайскими компаниями.

Аналитики отмечают, что федеральная поддержка может помочь Intel оживить убыточный литейный бизнес. Однако компания продолжает испытывать трудности с продуктовой стратегией и привлечением клиентов на новые заводы.

«Тот факт, что правительство США вмешивается, чтобы спасти ведущую американскую компанию, вероятно, означает, что конкурентные позиции Intel оказались гораздо хуже, чем кто-либо предполагал», — заявил Дэвид Вагнер, глава отдела акций и управления портфелями Aptus Capital Advisors, владеющей 80 581 акцией Intel.

По его словам, хотя он скептически относится к вложению средств налогоплательщиков в частные компании, такой шаг лучше, чем превращение Intel в государственную корпорацию.

Трамп, назвавший переговоры с Таном «очень интересными», использует беспрецедентный стиль вмешательства в корпоративные дела. Ранее он добивался масштабных инвестиций в производство полупроводников и редкоземельных металлов, включая соглашения с Nvidia по принципу «плати за игру» и сделку с добытчиком редкоземельных MP Materials для обеспечения доступа к критически важным ресурсам.

В прошлом году Intel получила почти $8 млрд субсидий — крупнейшую сумму в рамках закона — для строительства новых заводов в Огайо и других штатах. Бывший глава корпорации Пэт Гелсингер делал ставку на эти проекты для восстановления технологического лидерства.

Однако Лип-Бу Тан пересмотрел планы, замедлив строительство в Огайо. Теперь компания намерена возводить фабрики, исходя из реального спроса на услуги, что, по мнению аналитиков, может противоречить политике Трампа, ориентированной на поддержку национального производства.