Китайская компания Cambricon Technologies, рассматриваемая в качестве потенциального конкурента Nvidia в будущем, планирует привлечь почти 4 млрд юаней ($560 млн) на разработку чипов искусственного интеллекта, что укрепит ее позиции в стремлении страны к технологической самодостаточности.

В заявлении компания Cambricon сообщила, что Шанхайская фондовая биржа дала добро на реализацию плана по сбору средств в размере 3,98 млрд юаней. Решение было принято после того, как ее акции выросли почти втрое за последние 12 месяцев в связи с увеличением интереса со стороны инвесторов, которые сделали ставку на развитие ИИ в своей стране.

Перспективам компании способствовало стремление правительства Китая использовать больше отечественных компьютерных чипов, что позволит стране сократить зависимость от иностранных технологий в связи с ужесточением экспортного контроля США.

Государственным вычислительным центрам по всей стране было поручено закупать более 50% своих чипов у отечественных производителей c целью поддержать национальную отрасль, что вызвало спрос на такие компании, как Cambricon.

Компания, базирующаяся в Пекине, предложила провести сбор средств в июле — привлеченный капитал будет использован на такие проекты, как разработка чипов для обучения и работы больших ИИ-моделей, а также на разработку программной платформы, аналогичной CUDA от Nvidia. Сейчас Китай остро нуждается в конкурентоспособных отечественных ИИ-чипах, заявила Cambricon.