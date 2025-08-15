Администрация президента США Дональда Трампа ведет переговоры с Intel о приобретении правительством доли в компании для поддержки ее завода в Огайо. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Обсуждения начались после встречи Трампа с генеральным директором Intel Лип-Бу Таном на этой неделе, хотя детали сделки остаются неопределенными. Ранее республиканец призвал его к отставке из-за предполагаемых связей с Китаем.

Unsplash

Переговоры предполагают, что правительство США оплатит приобретение доли, чтобы помочь Intel преодолеть финансовые трудности и запустить крупнейшее в мире чиповое производство, что неоднократно откладывалось. Размер потенциальной доли не уточняется, а планы остаются изменчивыми и могут не завершиться соглашением.

Агентство отмечает, что это вмешательство Белого дома в деятельность частной компании продолжает линию на усиление государственного контроля в ключевых отраслях. Например, ранее администрация Трампа договорилась о получении 15% от продаж определенных полупроводников в Китай компаниями Nvidia и AMD.

По словам экспертов, это направление промышленной политики США в критических секторах для противостояния Китаю по соображениям национальной безопасности.

Intel переживает кризис: компания теряет долю рынка и технологическое лидерство, сокращает расходы и рабочие места. Под руководством предыдущего CEO Пэта Гелсингера завод в Огайо позиционировался как часть плана восстановления, но в 2025 году строительство отложили до 2030-х годов, а в июле объявили о дальнейшем замедлении. Новый CEO Лип-Бу Тан, вступивший в должность в марте, сосредоточился на финансовой стабилизации.