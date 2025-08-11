Американские компании Nvidia и AMD договорились перечислять правительству США 15% выручки от продаж чипов для искусственного интеллекта в Китае в обмен на экспортные лицензии. Об этом сообщили агентства Bloomberg и Reuters со ссылкой на источники и официальных лиц.

Unsplash

Соглашение касается чипов H20 от Nvidia и MI308 от AMD и отражает политику администрации президента Дональда Трампа по получению финансовых компенсаций за торговые послабления.

Департамент торговли США начал выдавать лицензии на экспорт H20 в Китай на прошлой неделе, вскоре после встречи главы Nvidia Дженсена Хуана с Трампом. Представитель Nvidia подтвердил соблюдение экспортных правил, отметив, что компания не поставляла H20 в Китай несколько месяцев, но рассчитывает на возобновление конкуренции на рынке.

Соглашение может принести правительству США значительные средства. В квартале, завершившемся 27 апреля 2025 года, Nvidia получила $4,6 млрд от продаж H20 в Китае, а невыполненные заказы составили $2,5 млрд, что подразумевает потенциал в $7 млрд. При возврате к таким объемам налог принесет около $1 млрд ежеквартально.

Для AMD аналитики Morgan Stanley прогнозируют $3–5 млрд выручки в 2025 году при снятии ограничений, хотя китайские альтернативы, такие как чипы Huawei Ascend, уже занимают 20–30% местного спроса.

Эксперты выражают обеспокоенность последствиями. Исследователь Центра безопасности и новых технологий в Вашингтоне Джейкоб Фелдгойз отметил, что это беспрецедентно с точки зрения экспортного контроля и может подорвать обоснование мер национальной безопасности». Аналогично, старший научный сотрудник Центра новой американской безопасности Джефф Гертц назвал подход «диким», усомнившись в последовательности политики: либо продажи угрожают безопасности, либо нет, но тогда зачем дополнительный налог.

В целом, Китай остается ключевым рынком: в финансовом году, закончившемся 26 января 2025 года, он принес Nvidia $17 млрд (13% общей выручки), а AMD — $6,2 млрд (24%). Администрация Трампа ранее вводила ограничения в апреле, но теперь связывает их снятие с переговорами по редкоземельным металлам.