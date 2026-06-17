Adobe и Walt Disney Imagineering разработали совместную систему генеративного ИИ для внутренней работы над тематическими парками. В ее основе лежат специализированные модели, обученные не на материалах из открытого интернета, а на закрытом архиве дизайнов Imagineering. Проект реализовали на платформе Adobe Firefly Foundry.

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Систему встроили в программы и рабочие процессы дизайн-команд Imagineering. Она помогает превращать эскизы в полноценный концепт-арт, создавать изображения в визуальном стиле конкретных франшиз и преобразовывать 2D-концепты в 3D-прототипы для подготовки строительства и инженерного планирования. ИИ уже умеет генерировать объекты в стилистике франшиз «Микки Маус», «Холодное сердце», «Моана», «Лило и Ститч» и «Тачки».

Одним из ключевых инструментов стала отдельная модель, которая превращает скетчи в изображения и помогает командам быстро переходить от ручных набросков к проработанным визуализациям уже на ранних этапах разработки. Еще один компонент системы преобразует 2D-рендеры и концепты в 3D-прототипы, с помощью которых можно заранее оценить расходы на материалы и согласовать проект с инженерными группами до начала строительства.

Использование ИИ должно помочь Disney сократить расходы на разработку новых объектов в тематических парках и одновременно снизить юридические риски, сохранив контроль над брендом. Для Disney, чей бизнес во многом строится на защищенных персонажах и узнаваемых визуальных мирах, особенно важны точность и стабильность создаваемых изображений.

Adobe представляет Firefly Foundry как платформу для создания ИИ-моделей, настроенных под задачи конкретных компаний. Она рассчитана на клиентов, которым важно обучать системы на собственных материалах и сохранять визуальные особенности бренда, а не полагаться на универсальные генераторы.

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Инструменты рассчитаны на дизайн и превизуализацию, а не на создание финального контента для посетителей парков. Это один из наиболее понятных и уже освоенных сценариев использования ИИ в творческой работе. Система ускоряет повторяющиеся операции и поиск новых вариантов, но окончательные творческие решения по-прежнему принимают специалисты.

«Рассказывать истории — в ДНК Disney. Наделять авторов инструментами на основе ИИ — в нашей», — заявила Ханна Элсакр, вице-президент по GenAI в Adobe.

Старший вице-президент Walt Disney Imagineering по исследованиям и разработкам Кайл Лафлин заявил, что партнерство позволяет «воплощать истории и персонажей Disney в парках быстрее и с теми эмоциями, которые ожидают гости».

Проект показывает одно из главных противоречий коммерческого применения генеративного ИИ. Компании хотят использовать скорость и эффективность таких систем, но одновременно стремятся контролировать обучающие данные и избегать претензий, связанных с интеллектуальными правами.

Disney развивает тематические парки, гостиничное и круизное направления, из-за чего растет объем проектной работы, связанной с кино- и телевизионными франшизами. Подход, опробованный в Imagineering, потенциально можно использовать и в других отраслях, где особенно важна защита интеллектуальной собственности. Среди них кино, телевидение, игровая индустрия и производство потребительских товаров, в которых созданные ИИ материалы должны точно соответствовать визуальному языку бренда.

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