«Аэрофлот» планирует нарастить пассажиропоток за счет изменения планировки салонов на части узкофюзеляжных самолетов. По информации пресс-службы авиакомпании, модернизация коснется 29 воздушных судов и позволит дополнительно обслуживать до 230 тыс. пассажиров в год.

Переоборудование затронет лайнеры Boeing 737−800 и Airbus A320ceo. Основная цель изменений — перераспределение мест между классами обслуживания: количество кресел бизнес-класса уменьшится, а эконом-класс расширится.

После модернизации 22 лайнера Boeing 737‑800 смогут перевозить 162 пассажира вместо прежних 158: 12 мест отведено бизнес‑классу и 150 — эконом‑классу. Остальные 15 самолетов этой модели сохранят прежнюю компоновку на 158 мест, поскольку они обслуживают направления с повышенным спросом на премиальные билеты.

Для семи самолетов Airbus A320ceo вместимость увеличится с 140 до 158 мест: число кресел бизнес-класса сократят до восьми, а эконом-класс расширят до 150 мест. После модернизации все A320ceo во флоте компании будут иметь единообразную компоновку.

Авиакомпания оценивает, что в сумме обновления узкофюзеляжных самолетов увеличат общую вместимость на 214 кресел, что соответствует росту примерно на 1,5%. Это позволит перевозить до 230 тысяч дополнительных пассажиров ежегодно.

Ранее в компании «Аэроклуб» отметили, что зимой число перелетов российских бизнес‑пассажиров сократилось на 14% по сравнению с прошлым годом, тогда как заграничное снижение оказалось менее выраженным — всего 9%.

