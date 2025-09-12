Рейтинговое агентство «Национальные кредитные рейтинги» (НКР) утвердило методологию присвоения некредитных рейтингов акциям российских компаний. Об этом РБК сообщили в компании. Это произошло в рамках пилотного проекта Банка России, стартовавшего в конце июля 2025 года.
Методология предполагает оценку потенциала доходности акции по сравнению с ее расчетной ценой, определяемой методом дисконтирования денежных потоков.
Для составления рейтинга используется шкала из пяти звезд: пять звезд обозначают высокий потенциал роста, четыре — умеренный, три — сбалансированную стоимость, две — умеренный потенциал снижения, а одна — высокий риск падения.
Кроме того, агентство анализирует качество корпоративного управления компании, включая соблюдение принципов Кодекса корпоративного управления для защиты прав инвесторов.
В методологии предусмотрены экспертные корректировки для случаев, когда потенциал изменения цены акции превышает 20% на горизонте до года, но это не отражено в базовой оценке.
В рамках пилотного проекта ЦБ одобрил методологии НКР и «Национального рейтингового агентства» (НРА). Первыми рейтинги получат эмитенты из программы создания акционерной стоимости: Мосбиржа, «Эн+», «ЭсЭфАй», «Европлан», МТС-банк и «Промомед». В настоящее время НКР ведет взаимодействие с эмитентами для присвоения рейтингов до конца 2025 года. По итогам года регулятор оценит опыт и, в случае успеха, может интегрировать такие рейтинги в финансовое регулирование.