Российский фондовый рынок теряет привлекательность из-за геополитики, слабой защиты миноритариев и высоких ставок по депозитам, сообщил в интервью «Ведомостям» председатель бизнес-объединения «Деловая Россия» Алексей Репик.
Он указал на проблемы с гарантиями для миноритариев, особенно на фоне деприватизации, инициированной Генпрокуратурой. Например, в марте 2024 года суд изъял 10,6% акций Соликамского магниевого завода у 2 тыс. миноритариев, но апелляционная инстанция отменила решение, защитив добросовестных инвесторов.
Геополитическая нестабильность создает волатильность: в ноябре–декабре 2024 года рынок испытывал спад, а в январе–феврале 2025 года — подъем на фоне ожиданий мирных переговоров, объяснил директор по работе с состоятельными клиентами «БКС Мир инвестиций» Роман Носов адаптацию рынка к внешним факторам.
По мнению управляющего директора по рынкам акционерного капитала «Финам» Леонида Павликова, сейчас рынок по большей части адаптировался к геополитике, так как средства иностранных инвесторов не оказывают влияния на котировки, а прямой связи с глобальными площадками больше нет. Он подчеркнул, что высокие ставки по депозитам, поддерживаемые политикой Центробанком, являются основным тормозом фондового рынка, так как они значительно привлекательнее акций.
В 2024 году 19 эмитентов привлекли 102 млрд руб. через IPO, что стало рекордом десятилетия. В 2025 году прошло лишь одно IPO — платформы JetLend. По данным Мосбиржи, в мае 2025 года 3,6 млн человек торговали на рынке, инвестировав 156,2 млрд руб., из которых 25,6 млрд руб. — в акции (+130% к маю 2024 года) и 113,8 млрд руб. — в облигации (+28%). Частные инвесторы обеспечили 74% торгов акциями и 33% — облигациями.
Для роста рынка Репик предложил выпуск Royalty-based bonds (гибрид между облигациями и привилегированными акциями, платежи по которым привязаны к выручке предприятия) государственными компаниями, например РЖД.
Национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика» ставит цель достичь капитализации рынка в 66% ВВП к 2030 году, с ежегодным проведением 20 IPO на 4,5 трлн руб., 22% из которых (порядка 1 трлн руб.) обеспечит размещение госкомпаний. Первой выйти на IPO может госкорпорация Дом.РФ. Размещение может пройти в IV квартале 2025 г., сообщил ранее гендиректор Дом.РФ Виталий Мутко.