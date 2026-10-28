Российские агрокомпании пока используют искусственный интеллект преимущественно в пилотных проектах, а главным препятствием для цифровизации считают высокие затраты. По данным опроса ГК «КОРУС Консалтинг», 76% участников не устраивает стоимость программного обеспечения и его внедрения, 56% сталкиваются с нехваткой ИТ-специалистов. В основные производственные и бизнес-процессы ИИ встроен лишь у 3% опрошенных предприятий.

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Базовые ИТ-системы используют 44% компаний, у 18% оцифровано большинство производственных и бизнес-процессов. Еще 38% автоматизировали только отдельные операции. Чаще всего цифровые решения применяют для внутреннего учета и планирования (66%), логистики, хранения и сбыта продукции (47%), управления запасами (34%), анализа данных и прогнозирования (31%).

Для 47% предприятий основная цель цифровизации — сокращение затрат, для 34% — развитие бизнеса. Еще 16% сосредоточены на поддержке действующих ИТ-систем, а 3% разрабатывают собственные решения.

Половина опрошенных направляет на ИТ 1–5% выручки, у 34% доля таких расходов ниже 1%, у 16% — выше 10%. При этом 34% компаний не инвестируют в искусственный интеллект. Еще 22% выделяют на него 5–15% ИТ-бюджета. В основном это крупные предприятия со штатом от 500 до 1000 человек и более.

Наиболее востребованное направление применения ИИ — прогнозная аналитика: ее отметили 41% участников опроса. Автоматизацию документооборота назвали 25%, компьютерное зрение — 22%. В ближайшие два года 47% компаний планируют развивать аналитику и прогнозирование, 44% — базовые инструменты работы с данными, 34% — системы управления складом и запасами.

Помимо высокой стоимости, цифровизацию сдерживают технические и кадровые ограничения. Сложности интеграции новых систем и недостаток специализированных отраслевых продуктов назвали барьером по 47% респондентов.

По словам Галии Исламовой, руководителя направления по внедрению YMS и TMS и советника по развитию направления АПК ГК «КОРУС Консалтинг», автоматизация учета и логистики проще, чем цифровое управление сельхозпроизводством. Для последнего требуются специализированное ПО, оборудование и интеграция с действующими системами. Такие проекты обходятся дороже, а их экономическая эффективность зависит от масштаба предприятия.

Еще одно условие успешной работы ИИ — полнота и достоверность исходных данных. При их недостатке надежность результатов снижается. На фоне падения рентабельности части агропредприятий компании будут выбирать прежде всего решения, позволяющие сократить расходы: интеграцию действующих систем, автоматизацию типовых операций и расширение использования уже проверенных инструментов, прогнозирует Исламова.

В опросе участвовали более 30 руководителей и ИТ-директоров компаний из растениеводства, животноводства, перерабатывающей промышленности и вертикально интегрированных агрохолдингов. Исследование проводилось в рамках выставки «Агрорусь».

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