Сельское хозяйство — одна из наиболее динамично развивающихся отраслей экономики. Сегодня, по словам Евгении Асоян, в АПК не хватает более 200 тыс. человек, что указывает на колоссальный дефицит. По данным сервиса HeadHunter, индекс составил 3,2 резюме на вакансию. Евгения является основательницей, ведущей и продюсером онлайн-медиа про агробизнес «Культиватор». Она поделилась с редакцией «Инк.» самыми востребованными профессиями в России.

Асоян является экспертом в PR и маркетинге в агробизнесе, имидже сельского хозяйства и работников АПК, развитии сельских территорий и профессиях будущего в агро. По ее словам, над решением кадрового вопроса в системообразующей отрасли экономики работают на всех уровнях — от фермерских хозяйств до кабинетов власти.

Она отмечает, что нехватка кадров отражается на готовности работодателей вступать в борьбу за персонал, предлагая более высокие зарплаты. Медианная заработная плата в АПК выросла за год на 20%, достигнув 101,7 тыс. руб. в месяц. В частности, агрономы стали одними из самых востребованными и высокооплачиваемых специалистов в отрасли в 2024 году.

Другая востребованная профессия в секторе — это зоотехники. В Москве средняя зарплата специалиста этого профиля составляет 85,6 тыс. руб., в Белгороде — 86,5 тыс. руб., а в Краснодаре — 70 тыс. руб. Но современное сельское хозяйство, по словам Асоян, это не только работа в поле или на ферме.

Вопреки сложившимся стереотипам, аграрная сфера — одна из наиболее динамично развивающихся с технологической точки зрения. Высококвалифицированные кадры: селекционеры, биотехнологи, генетики, аналитики, агрокибернетики — востребованные профессии будущего, в которых готов инвестировать бизнес и поддерживать государство, отмечает эксперт.

«Пока что зарплатная гонка не играет на руку агросектору, так как проблемы с образом отрасли коренным образом влияют на предпочтения потенциальных соискателей, — объясняет она. — Решать их можно только объединив усилия сферы культуры, образования, науки и бизнеса, а также государства».

В условиях кадрового дефицита многие работодатели сталкиваются с острой нехваткой кадров. Спрос на сотрудников в IT-сфере в 2025 не снижается несмотря на повсеместное внедрение нейросетей и автоматизацию процессов. Более того, новые инструменты породили увеличенный спрос на еще более редких специалистов. Валерия Доманская, HR-директор OPEN Group, ведущего трейд-маркетингового агентства, которое предоставляет услуги по аутсорсу персонала, рассказала о самых востребованных профессиях в России.