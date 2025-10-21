Глава Airbnb Брайан Чески заявил, что не стал интегрировать сервис онлайн-бронирования жилья с чат-ботом ChatGPT, поскольку технология интеграции от OpenAI «еще не готова». Об этом пишет Bloomberg. При этом компания представила обновления собственного ИИ-агента для клиентского сервиса.

Airbnb

По словам Чески, OpenAI необходимо создать настолько надежную платформу, чтобы приложение Airbnb могло работать внутри ChatGPT практически автономно — это критично для сервиса с верифицированными пользователями. Компания намерена следить за развитием интеграционных возможностей чат-бота и может рассмотреть сотрудничество в будущем, как это сделали конкуренты Booking Holdings и Expedia Group.

Чески, который близко дружит с CEO OpenAI Сэмом Альтманом, консультировал стартап при разработке новой функции для сторонних разработчиков. Представитель OpenAI отказался комментировать слова главы Airbnb, но указал на публикацию компании, где технология описывается как предварительная версия для разработчиков.

Вместо этого Airbnb во вторник анонсировал усовершенствование собственных ИИ-инструментов. Искусственный интеллект компании для обслуживания клиентов, запущенный в мае для всех пользователей в США, теперь предлагает кнопки действий и ссылки для завершения, например, изменения или отмены бронирования. Это привело к сокращению обращений к живым операторам на 15 п.п., а среднее время решения вопросов уменьшилось с почти трех часов до шести секунд. Компания планирует добавить поддержку испанского и французского языков осенью, а в следующем году — еще 56 языков.

Агент построен на 13 различных ИИ-моделях, включая разработки OpenAI, Alibaba Group Holding, Google и провайдеров с открытым исходным кодом. «Мы много полагаемся на модель Qwen от Alibaba. Она очень хороша, быстра и недорога», — отметил Чески. Он добавил, что компания использует новейшие модели OpenAI, но обычно не применяет их в продакшене из-за наличия более быстрых и дешевых альтернатив.

Также Airbnb внедрила социальные функции для поощрения связей между пользователями. Гости могут делиться своим профилем с другими путешественниками после бронирования экскурсий, а участники одних туров — напрямую переписываться друг с другом при наличии согласия получателя. В перспективе эти функции могут привести к появлению пользовательского контента на платформе, считает Чески.