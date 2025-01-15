Генеральный директор Airbnb Брайан Чески не боится перепроверять работу своих сотрудников. По его мнению, эффективное лидерство — это присутствие, а не отсутствие, пишет CNBC. Еще пять лет назад он начал просматривать каждую версию проектов компании: от новых функций сайта до телевизионной рекламы.

Кто-то может назвать такой подход микроменеджментом, особенно в масштабах Airbnb. Рыночная стоимость компании сейчас составляет около $80,45 млрд. При этом Чески считает, что именно он устанавливает стандарты для своей компании.

«Ваше присутствие должно проявляться в деталях. Как генеральный директор вы должны задавать не только видение, но и ритм работы компании. Я просматриваю все проекты сейчас, до того как они отправляются в продажу», — объясняет Чески.

При этом руководитель уточнил, что не указывает сотрудникам, что делать, а лишь прорабатывает проблемы вместе с ними. По словам Чески, он дает большинству проектов только один раунд обратной связи.

Этот подход бизнесмен разработал, взяв пример со стратегии Apple при Стиве Джобсе. По данным Forbes, в то время рост Airbnb замедлился, а расходы, в основном технологические и административные — росли. «Сотрудникам Airbnb казалось, что они крутятся как белка в колесе, тратя 70 часов усилий, чтобы получить 10 часов продуктивности», — сказал Чески в интервью Fortune.

По его словам, спустя несколько месяцев, когда компания готовилась к выходу на биржу, разразилась пандемия, которая уничтожила около 80% глобального бизнеса компании. Для того, чтобы сохранить компанию, Чески начал лично обучать новых и действующих сотрудников и менеджеров, чтобы у компании было «общее сознание».

В результате свободный денежный поток Airbnb, который обычно рассматривается как показатель прибыльности и здоровья бизнеса, вырос до $3,4 млрд к 2023 году по сравнению с $97,3 млн в 2019 году, согласно отчетам Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

Как отмечает Чески, сотрудники часто поначалу сопротивляются вовлечению руководителя — ведь эта стратегия «идет вразрез» с предположением, что если директор нанимает отличных работников, то не должен вмешиваться в их работу. Свою рабочую стратегию гендиректор Airbnb сравнил с тренировкой удара в гольфе под руководством тренера.

«Вы учитесь у эксперта, не вырабатывая у себя вредных привычек. Даже если работник знает больше вас о своей функции, он не знает больше вас о компании, ваших стандартах или темпах работы», — сказал он.

Генеральный директор и соучредитель Shopify Тоби Лютке в интервью подкасту 20VC в 2023 году сказал, что некоторые успешные предприниматели и руководители компаний напрямую одобряют микроменеджмент. «Вероятно, нет такой идеи, которая разрушила бы больше бизнес-ценностей на планете, чем идея о том, что микроменеджмент — это плохо», — добавил он.

Лютке считает, что микроменеджмент — это часть «ответственности за каждого», и он может помочь руководителям предотвратить ошибки до того, как они произойдут. Но, по мнению Чески, есть и нюансы.

Эксперт по рабочим местам Том Гимбел и генеральный директор агентства по трудоустройству LaSalle Network заявил, что лучшие начальники сохраняют баланс между заботой о своих работниках и ответственностью за каждого. По его словам, такие руководители могут дать честную обратную связь и подтолкнуть к достижению наилучших результатов, понимая при этом, что в трудные дни усилия могут выглядеть иначе.

Наградой за дополнительную работу Чески стала эффективность. Поначалу он работал до 100 часов в неделю, чтобы перестроить процессы Airbnb, но теперь у него появилось больше свободного времени, потому что компания проводит меньше совещаний по поводу того, что пошло не так.

«Если вы не будете вникать в детали, то в итоге не получите успешных топ-менеджеров, — отмечает он. — Они побоятся прийти к вам, ведь вы вмешиваетесь в итог и подрываете их уверенность. В итоге у вас будет 100 разных команд, действующих в 100 разных направлениях».

Но у Чески есть еще один метод, который позволяет ему сохранять авторитет. Сооснователь и генеральный директор Airbnb не боится выбирать фаворитов. По его словам, начальники должны делать это, чтобы быть эффективными лидерами. Ранее он рассказал, почему считает такую стратегию правильной.