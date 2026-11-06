Airbnb разрабатывает собственного ИИ-агента, который поможет путешественникам выбирать направления, сравнивать жилье и планировать поездки. В отличие от обычных чат-ботов, он будет не просто отвечать на вопросы, а создавать интерактивный интерфейс с фотографиями, картами, календарями и маршрутами. Запуск запланирован на первую половину 2027 года.

Oberon Copeland Veryinformed Com, Unsplash

О планах компания рассказала в письме акционерам за третий квартал. Ранее генеральный директор Airbnb Брайан Чески уже говорил о разработке ИИ-турагента, однако теперь компания раскрыла больше подробностей о его возможностях.

Airbnb считает, что обычного чат-бота недостаточно для планирования путешествий. По словам Чески, поездка начинается не с бронирования билетов или жилья, а с поиска вдохновения: людям нравится изучать направления, рассматривать фотографии, сравнивать варианты размещения и обсуждать планы с попутчиками.

Глава компании отметил, что около 80% путешественников получают удовольствие от самого процесса изучения вариантов поездки. Поэтому Airbnb не собирается создавать универсального помощника, который решает любые задачи с помощью текстового диалога.

Вместо этого ИИ-агент будет формировать интерфейс под конкретный запрос пользователя. Для этого Airbnb разрабатывает библиотеку из сотен специализированных элементов: карт, фотографий, сравнений, календарей и маршрутов. Система сможет объединять их в нужной комбинации в зависимости от того, что именно ищет путешественник.

Агент будет помогать не только с выбором жилья и бронированием. Он сможет сопровождать пользователя на протяжении всей поездки: помогать изменять бронирования, решать проблемы с оплатой, оформлять возвраты, искать варианты для перебронирования и обращаться в круглосуточную службу поддержки по вопросам безопасности.

В Airbnb считают, что собственный ИИ-агент получит преимущество благодаря почти 20-летнему опыту компании в организации взаимодействия между гостями и владельцами жилья. В отличие от сторонних ИИ-сервисов, он сможет работать непосредственно с бронированиями и другими функциями платформы.

В перспективе компания планирует расширить возможности помощника за пределы аренды жилья и отелей. Он также сможет помогать пользователям находить услуги и впечатления — направления, которым Airbnb уделяет все больше внимания после обновления платформы в 2025 году.

О запуске ИИ-агента компания объявила на фоне сильных финансовых результатов. В третьем квартале 2026 года выручка Airbnb выросла на 19% и достигла 4,87 млрд долларов. По словам Чески, компания показала самый быстрый рост выручки за последние три года.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.